Тверская область станет пилотной площадкой проекта «Светлая страна» ПАО «Россети» по повышению качества электроснабжения

25 мая в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Игорь Руденя принял участие в презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети». Тверская область станет одним из пилотных регионов, где в текущем году будет запущен проект, созданный для обеспечения прямой связи с потребителями, сокращения времени отключения электричества во время аварий, повышения качества электроснабжения.

С помощью портала «Светлая страна» или одноимённого мобильного приложения жители региона смогут направить в филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» сообщение об отключении электроэнергии, колебаниях напряжения, обрыве проводов и других проблемах на электросетях в своём населённом пункте.

«Для нас большая честь быть пилотным регионом в крупном общероссийском проекте «Светлая страна». Для Тверской области это особенно важно, потому что потребители смогут напрямую сообщать о проблемах на сетях, своих пожеланиях и предложениях по повышению качества и надёжности энергоснабжения. Будем развивать нашу энергетику, компании «Россети» и «МРСК Центра» являются надёжными партнёрами», — обозначил Игорь Руденя.

«Интернет-портал «Светлая страна» поможет установить компаниям группы «Россети» прямой контакт с потребителями электроэнергии, тем самым оптимизировав процесс подачи заявок о технологических нарушениях на сетях и повысив качество электроснабжения потребителей в целом», — отметил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

На портале также будет создан сервис для проведения опросов граждан о качестве работы энергетиков, в том числе во время устранения последствий аварий на сетях. Кроме того, будет открыт подраздел, где в электронном виде можно будет оставить заявку на технологическое присоединение к объектам сетевого хозяйства.

Планируется, что в июле портал «Светлана страна» будет запущен в тестовом режиме в Тверской и Калужской областях, с начала 2019 года — по всех регионах присутствия компании «Россети».

Правительство Тверской области ведёт совместную работу с ПАО «Россети» по модернизации электросетевого комплекса в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2017 году. В регионе сформирована программа повышения надёжности и развития электроснабжения на 2018-2019годы, которая предусматривает порядка 5 млрд рублей инвестиций по данному направлению.

Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая в северной столице. 25 мая запланировано подписание ряда соглашений, в частности, о сотрудничестве регионального Правительства с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании форума, где выступят Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также в программе Губернатора Игоря Рудени в рамках ПМЭФ — участие в сессии «Энергетическая панель», в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ, в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования, встреча с руководством группы компаний лечебно-диагностического центра «Медицинский центр имени Сергея Березина».

В первый день форума, 24 мая, Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области