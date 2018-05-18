Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в работе «Энергетической панели»

25 мая Губернатор Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принял участие в работе «Энергетической панели» – дискуссионной площадки с участием лидеров нефтегазовой отрасли страны и мира, представителей государственной власти, экспертов.

Одной из главных тем «Энергетической панели» стало развитие нефтегазовой отрасли в России. Ключевой доклад представил главный исполнительный директор, Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Губернатор Игорь Руденя на ПМЭФ-2018 возглавляет делегацию Тверской области.

«Петербургский форум – одно из ключевых экономических событий года. Очень значимо участие в нём Тверской области. Мы провели ряд встреч с предприятиями, которые работают на территории тверского региона, в том числе с производителями нефтяного оборудования. Также обсуждали с нашими партнерами из Москвы сотрудничество по развитию автотранспортной системы, пассажирских перевозок, диспетчеризации и навигации по управлению грузовыми и пассажирскими потоками на территории региона», – отметил Игорь Руденя в комментарии представителям СМИ.

В первый день форума, 24 мая, Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории региона и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

Кроме того, состоялись переговоры с руководством ОАО «РЖД», в ходе которых был представлен концепт нового тверского железнодорожного вокзала и благоустройства привокзальной площади. Актуальные вопросы Игорь Руденя обсудил с заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, который посетил стенд Тверской области.

25 мая Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступят Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также в программе Губернатора – подписание соглашений о сотрудничестве регионального Правительства с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству, участие в презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети», заседании консультативной комиссии Госсовета РФ, церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования, встреча с руководством группы компаний лечебно-диагностического центра «Медицинский центр имени Сергея Березина».

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области