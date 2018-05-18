Тверская область поднялась на 7 позиций в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ

Тверская область занимает 48-е место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 года. По сравнению с прошлым рейтингом, рост составил 7 пунктов. Об этом сообщается на сайте «РИА Рейтинг». Публикация исследования приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму-2018, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

На улучшение позиций Тверской области, вероятно, повлияли рост в 2017 году индекса промышленного производства (100,2%) и индекса физического объема инвестиций в основной капитал (106,6%), а также снижение объема госдолга (на 2,8%).

Рейтинг, подготовленный по заказу РИА Новости, построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2017 год. Результаты позволяют судить о позициях того или иного региона на экономической карте России, а также определить динамику их развития, отмечают составители рейтинга.

Сегодня тверская делегация во главе с губернатором Игорем Руденей продолжает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума-2018. Запланирован ряд встреч, подписание соглашений с Росрыболовством и ПАО «Почта Банк». Кроме того, Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании форума, где выступит Президент России Владимир Путин, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В первый день ПМЭФ-2018 губернатор Игорь Руденя также провел несколько встреч и провел переговоры с руководством ОАО «РЖД», в ходе которых был представлен концепт нового тверского железнодорожного вокзала и благоустройства привокзальной площади.

«Петербургский форум – одно из ключевых экономических событий года. Очень значимо участие в нём Тверской области. Мы провели ряд встреч с предприятиями, которые работают на территории тверского региона, в том числе с производителями нефтяного оборудования. Также обсуждали с нашими партнерами из Москвы сотрудничество по развитию автотранспортной системы, пассажирских перевозок, диспетчеризации и навигации по управлению грузовыми и пассажирскими потоками на территории региона», – рассказал журналистам Игорь Руденя.

Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая. В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Верхневолжья, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.