Компания «ГЕРС Технолоджи» планирует построить в Тверской области завод по производству геодезического оборудования

Тверская компания «ГЕРС Технолоджи» планирует строительство на территории Тверской области Центра разработки и производства геофизического оборудования для бурения скважин. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме-2018, который 24-26 мая проходит в Санкт-Петербурге.

Как отметил собственник компании Илья Разумов, в настоящий момент компания производит оборудование штучно.

«С открытием нового предприятия планируем выйти на серийное производство высокотехнологичных приборов. Хочу отметить, что в тверском регионе созданы все условия для развития промышленности», – сказал Илья Разумов.

Сегодня тверская делегация во главе с губернатором Игорем Руденей продолжает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума-2018. Запланирован ряд встреч, подписание соглашений с Росрыболовством и ПАО «Почта Банк». Кроме того, Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании форума, где выступит Президент России Владимир Путин, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Петербургский форум – одно из ключевых экономических событий года. Очень значимо участие в нём Тверской области. Мы провели ряд встреч с предприятиями, которые работают на территории тверского региона, в том числе с производителями нефтяного оборудования. Также обсуждали с нашими партнерами из Москвы сотрудничество по развитию автотранспортной системы, пассажирских перевозок, диспетчеризации и навигации по управлению грузовыми и пассажирскими потоками на территории региона», – рассказал журналистам Игорь Руденя.

На тверском стенде ПМЭФ-2018 представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.