«ЗАРЯ» ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ!



17 - 18 мая в городе воинской славы Ржеве проходили основные события фестиваля районной прессы «Майские звезды», который был организован Верхневолжской ассоциацией периодической печати (ВАПП) совместно с правительством Тверской области. На нем были подведены итоги творческого конкурса журналистов районных газет. В этом году на него было представлено 285 работ от 34-х изданий (всего 6 номинаций и 16 призовых мест). И удача вновь улыбнулась «Заре»: первое место в номинации «Власть и пресса» заняла наша «районка»! Впрочем, почему удача? Авторитетное жюри под сопредседательством начальника управления информационной политики аппарата правительства Тверской области Юрия Исакова и директора НПО ВАПП Марии Саган отметило, что в плане освещения работы всех ветвей и уровней власти у «Зари» это получилось лучше всех.

На фестивале в дискуссионной площадке принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он обсудил вместе с журналистами роль СМИ в развитии территорий, повышении качества жизни населения. Игорь Михайлович отметил:

- От того, как будет нацелена наша пресса, зависит качество развития территории. Если мы с вами будем двигаться по пути позитивного воспитания и развития нашего общества – это и история, и культура, и уважение к человеку труда, и, самое главное, трудолюбие – то, уверен, время, которое мы с вами посвящаем развитию территории, на которой живем – это время не будет потрачено впустую.

Фестиваль районной прессы «Майские звезды» собрал разношерстное журналистское сообщество уже в 18-й раз. Его участники даже шутили, что «Майские звезды» в этом году отметили свое совершеннолетие. В празднике прессы приняли участие свыше 100 руководителей и журналистов 43 редакций из муниципальных образований Тверской области.

И, как всегда, организаторы - Верхневолжская ассоциация периодической печати (ВАПП) и правительство Тверской области сделали все возможное, чтобы его программа была максимально интересна и главное – полезна. Главной темой фестиваля стало участие СМИ в работе по повышению качества жизни населения через комплексное развитие территорий. В программе – мастер-классы и встречи с представителями федеральных СМИ, традиционные социально значимые акции («доброе дело»), экскурсии по местам боевой славы ржевского края, который в 2018 году отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Одним из интересных моментов фестиваля стала дискуссионная площадка с участием губернатора области Игоря Рудени. На дискуссии в том числе речь шла и о реализации Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Журналисты и редактора на примере собственных муниципальных образований показывали, чего можно добиться, если проблему ставит газета, а власть к ней прислушивается. К сожалению, получается это не у всех наших коллег, и не всегда власти интересно «сотрудничество с элементами критики», но работа такая идет и свои результаты приносит.

Ну и, конечно же, кульминацией стала торжественная церемония награждения победителей и призеров творческого конкурса. В номинации «Лучший очерк» 1 место у Ирины Зелинской, газета «Ржевская правда»; «Лучшее фото» – редакция газеты «Вышневолоцкая правда»; «На своей волне» – Светлана Артемьева, газета «Ржевские новости»; «Власть и пресса» – газета «Заря», Конаковский район; «Газетный проект» – издание «Молоковский край».

В новой номинации «Открытие года» открытием стал молодой журналист Анастасия Иванова, заведующий корреспондентским отделом газеты «Дни Озёрного». Кроме того, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий вместе с председателем Тверского отделения СЖР Татьяной Соколовой вручил ряду участников фестиваля награды от Союза журналистов России. Не осталась в стороне и партия «Единая Россия» - ее фракция в Законодательном собрании Тверской области с этого года учредила собственный приз журналистам, освещающим взаимодействие власти и жителей, помогая в решении проблем. В этом году он присужден газете «Наша жизнь» из Лихославля.

Состоялась экскурсия «Дорогой славы» в Ржевском районе. Участники фестиваля продолжили традицию «добрых дел»: вместе с воспитанниками реабилитационного центра для несовершеннолетних Ржевского района посадили 40 сосен у Памятника уничтоженным деревням в годы Великой Отечественной войны возле деревни Зайцево. Кроме того, в усадьбе Новоуспенское состоялось открытие памятного знака. Памятный знак открыт и в усадьбе Игнатьевых в деревне Чертолино. Здесь также проведено благоустройство территории – высажены сосны.

Всем запомнилась и экскурсия на Ржевский авиаремонтный завод. Интересны были и мастер-классы от столичных «зубров пера»: издателя издательского дома из Москвы «МР-Пресса» Елены Массарской, редактора сайта газеты «Комсомольская правда» Наиля Валиуллина и многих других. Особо запомнилась встреча с настоящим профессионалом своего дела главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым. Кстати, в библиотеку им. Островского в Ржеве им было передано в дар 30 изданий авторов-журналистов Верхневолжской ассоциации периодической печати.

Фестиваль закончился, и он показал, что журналистское сообщество дружно, и только сообща «районки» способны выстоять в непростой нынешней обстановке. Но возможно это только при поддержке адекватной власти, которая понимает, что без журналистского труда о ее деятельности не узнает широкая аудитория читателей.

Максим МАЛАХОВ.