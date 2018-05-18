Завершился учебный год

24-25 мая в школах Конаковского района состоялись торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка. Очередной учебный год завершили в нашем районе 8823 школьника, в их числе 912 первоклашек, для которых наступают первые в их жизни летние каникулы. Впереди у школяров долгожданная и самая любимая пора, их ждет много увлекательных радостных дел в оздоровительных детских лагерях, разнообразные поездки и походы. А старшеклассникам, прежде чем отдохнуть, предстоит сдать экзамены. Государственная итоговая аттестация стартует на следующей неделе, в этом году в ней участвуют 787 девятиклассников и 364 ученика 11-х классов.

Пожелаем выпускникам успешно сдать экзамены и сделать правильный выбор в дальнейшей жизни, а всем остальным – хорошего отдыха и отличной солнечной погоды!