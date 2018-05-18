ВЕРТОЛЕТЫ – ЭТО КРУТО

С 16 по 20 мая на аэродроме «Конаково» близ деревни Марьино Селиховского сельского поселения прошли ставшие уже традиционными соревнования по вертолетному спорту. В очередной раз Конаковский район принимал у себя соревнования высочайшего уровня.

Бывший аэродром сельхозавиации совхоза «Конаковский», долгое время пустовавший, несколько лет назад стал учебно-тренировочной базой Федерации вертолетного спорта России. Основные события первого этапа Кубка мира и 53-го чемпионата России по вертолетному спорту проходили в субботу и воскресенье. Но само событие началось гораздо раньше: в среду, 16 мая, совместно с президентом Федерации Ириной ГРУШИНОЙ его торжественно открыли глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Они пожелали успехов участников и выразили надежду на то, что и в этот раз гостям Конаковского района понравится то радушное отношение, которое было проявлено и в прошлые годы.

Полный список организаторов внушает уважение. Судите сами – это Федерация вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта под контролем Международной вертолетной комиссии FAI и при поддержке правительства, министерства туризма и комитета по физической культуре Тверской области, администрации Конаковского района, ФАУ Министерства обороны РФ «ЦСКА», ВКС Российской Федерации, ДОСААФ России. Генеральный партнер - АО «Вертолеты России», партнер - ООО «Шишкин Лес Холдинг». О соревнованиях нашему корреспонденту рассказала президент Федерации вертолётного спорта России Ирина Грушина:

- В этом году мы проводим Кубок мира и 53-й открытый чемпионат России по вертолётному спорту с особенным чувством, ведь он – юбилейный: во всём мире отмечается 60-летие вертолётного спорта. Мы очень рады, что вновь принимаем гостей на уже полюбившемся всем аэродроме «Конаково». В этом году России впервые выпала честь открывать соревнования за Кубок мира и принять стартовый этап. За право называться лучшими пилотами боролись около 20 экипажей из Беларуси, Польши, Украины и России. Вертолётные гонки, как и в прошлом году, проводились по двум упражнениям – «Развозка грузов» и «Слалом», однако в этом сезоне произошли изменения в правилах: результаты полётов шли в зачет по двум классам, в зависимости от уровня подготовки пилотов – «Masters» и «General».

К сожалению, погода не слишком радовала – в первый выходной день, как назло, зарядил дождь. Видимо, это сыграло свою отрицательную роль: несмотря на зрелищность основной программы и интересность культурной (к слову говоря, во многом ее обеспечил наш районный ДК «Современник»), зрителей в этом году на соревнованиях побывало существенно меньше, хотя стоянка для машин и была забита почти полностью. В общем – кто хотел, тот приехал.

И, несмотря на ненастье первого дня, соревнования не только не отменили, они стали особенно зрелищными: по-осеннему унылый дождик только добавил азарта летчикам. Борьба разгорелась нешуточная, и не обошлось без сюрпризов: в этом году фавориты уступили место более дерзким экипажам.

Во второй день начались полуфинальные и финальные этапы. Поскольку погода пошла на улучшение, в этот день у вертолетчиков появились благодарные зрители. Винтокрылые машины грациозно порхали над зеленым полем аэродрома. В дисциплине «Слалом» экипажу, состоявшему из пилота и оператора, нужно набрать высоту в несколько метров и зачерпнуть ведром, висевшим на веревке, воду из бочки, затем пронести его по воздуху через «ворота» и установить на финише полное ведро в центр стола. И все это на время. Тут необходима филигранная точность! А в «Развозке грузов» оператор, наполовину высунувшись из кабины, должен поместить груз, привязанный на трос, в специальные контейнеры. Тут очень важна слаженность экипажа: только слушая указания партнера, командир сможет направить вертолет в нужное место. Все это, конечно, очень зрелищно, и для людей, понявших специфику соревнований, безумно азартно.

По окончании соревнований часовую концертную программу отработали для зрителей творческие коллективы районного ДК «Современник». И в это время над зеленым полем аэродрома под музыку эффектно кружил, выполняя фигуры вертолетного пилотажа, красавец Ми-2.

А потом началась церемония награждения. Перед ней приветствие от губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ зачитал председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей РЕШЕТОВ. Он же и участвовал в награждении призеров и победителей. Полностью результаты можно посмотреть на сайте ФВС России www.helisport.org. А мы назовем только победителей.

В классе «General» в дисциплине «Развозка грузов» лидерами стали россияне: пилот Александр Сотников, выступавший в экипаже с Евгенией Замула, одной из немногих женщин-операторов, которая демонстрирует столь высокие спортивные результаты. В «Слаломе» золото - у белорусов Владимира Бугаева и Андрея Рогонова. По сумме двух дисциплин в классе по результатам первого этапа Кубка мира лидируют украинцы Николай Дерегус и Александр Довженко. В классе «Masters» в «Развозке грузов» на верхней ступени пьедестала снова летчики из России – Андрей Орехов и Вадим Сазонов. А экипаж, ставший фаворитом этих соревнований - Юрий Яблоков и Константин Подойницын - победили в упражнении «Слалом». Накануне первенства за мировой кубок завершился и 53-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту. Пьедестал в индивидуальном многоборье разделили московские экипажи. На третьем месте Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, на втором - Андрей Орехов и Вадим Сазонов, золото также у Юрия Яблокова и Константина Подойницына!

53-й открытый чемпионат России по вертолётному спорту стал одним из самых ранних крупных авиационных состязаний сезона. Это своеобразная генеральная репетиция перед 16-м чемпионатом мира ФАИ по вертолетному спорту, который состоится в Минске в июле. В рамках Кубка мира, помимо российского, запланировано еще 3 этапа, которые пройдут в Великобритании, Польше и Беларуси.

Добавим, что время переноса соревнований на май (в прошлые годы они проходили в июле), скорее всего, связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу. По этой же причине на август перенесено еще одно крупнейшее всероссийское событие, проходящее в Конаковском районе, – фестиваль «Нашествие».

Ну и, разумеется, хочется сказать слова благодарности принимающей стороне – муниципальным органам власти Конаковского района в лице главы района Людмилы КОЗЛОВОЙ и Олега ЛОБАНОВСКОГО за создание условий проведения столь значимого спортивного мероприятия в рамках событийного туризма и руководству ДК «Современник» в лице директора Натальи СЕРГЕЕВОЙ и всем творческим коллективам ДК и всему персоналу аэродрома «Конаково» за гостеприимство и отзывчивость. Отдельное спасибо от «Зари» за содействие Максиму СОТНИКОВУ, руководителю Международной академии вертолетного спорта России, а также двум Геннадиям – Ефремову и Садыкову.

И, как сказал Олег ЛОБАНОВСКИЙ, завершая церемонию закрытия чемпионата: «У нас прекрасные места для того, чтобы собрать единомышленников и, сделав отличное дело, заявить о том, что Конаковский район способен принимать на своей земле соревнования, фестивали и другие значимые события любого, в том числе и самого высокого уровня. Добро пожаловать в Конаковской район!

Максим МАЛАХОВ.