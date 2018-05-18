ОТЧЕТ ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ЛЮДМИЛЫ КОЗЛОВОЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ

Публичный отчет главы Конаковского района прошел 17 мая в районном Дворце культуры «Современник», где собралось большое количество наших земляков. А мы сегодня отразим главные моменты из доклада.

В начале своего выступления Людмила Козлова отметила:



- Сегодня мы подводим итоги минувшего, 2017 года. То, что удалось сделать, – это результат методичного следования курсом, заданным нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Курсом, направленным на улучшение качества жизни каждого гражданина нашего района, а значит, и всей страны.

Также Людмила Алексеевна добавила, что итоги прошлого года - это общий результат работы органов местного самоуправления района, поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, представителей бизнеса, всех без исключения, кто живет и трудится на конаковской земле

«За отчетный год главным направлением своей деятельности считала и считаю принятие исчерпывающих мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в районе, поддержание законности и правопорядка, удовлетворение жизненных потребностей жителей Конаковского района, создание нормального социально-психологического климата в каждом населенном пункте.

Одним из важнейших политических событий, которое прошло в отчетном году, - подготовка и проведение выборов в Советы депутатов сельского поселения «Завидово» и Юрьево-Девичьевского сельского поселения, которые прошли 18 сентября. Был создан избирательный штаб, который возглавила я и в который вошли главы и главы администраций поселений, руководители структурных подразделений.

Была проведена большая подготовительная работа по подбору кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия», проведены на двух площадках в Мокшино и Юрьево-Девичье предварительные партийные голосования. Организованное сопровождение кандидатов в депутаты в агитационный период дало положительные результаты. В Совете депутатов сельского поселения «Завидово» 8 из 10 депутатов – кандидаты от партии «Единая Россия», а в Юрьево-Девичьевском сельском поселении 5 из 7 депутатов – также кандидаты партии «Единая Россия».

В соответствии с действующим законодательством глава района представляет муниципальное образование в отношениях с органами государственной власти и с органами местного самоуправления других муниципальных образований.

В этом плане важным является обеспечение тесного взаимодействия руководства района с губернатором и правительством Тверской области, Законодательным собранием. Как глава района участвую в совещаниях, проводимых губернатором области Игорем Михайловичем Руденей, заместителями председателя правительства области. Благодаря совместной работе во многих вопросах район получил серьезную поддержку и внимание со стороны областного руководства. Назову самый масштабный проект, который удалось реализовать в прошлом году с помощью губернатора области Игоря Михайловича Рудени. Это капитальный ремонт автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково». Более 21 километра этой трассы были отремонтированы с применением новой технологии – регенерации асфальтобетонного покрытия, что позволит увеличить срок эксплуатации в два раза. Кроме того, на автодороге отремонтированы четыре моста через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок. Также в Программу дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения муниципальных образований Тверской области в 2018 году включены еще две дороги общей протяженностью 9,1 км.

О тесной и плодотворной работе с правительством области, о внимании губернатора и его заинтересованности в развитии Конаковского района свидетельствуют многочисленные рабочие поездки в район, как лично руководителя региона, так и министров правительства Тверской области.

Назову некоторые из них. Это майское совещание с главами администраций районов и городских округов центрального региона Тверской области, которое прошло под председательством губернатора в сельском поселении «Завидово», это участие руководителя региона во втором Национальном форуме «Реки России», который прошел на площадке «Рэдиссон Завидово», это посещение средней школы в Мокшино совместно с полномочным представителем Президента Российской Федерации в ЦФО Александром Бегловым, это приезд губернатора на осетроводческий завод в августе совместно с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, это рабочая поездка министра туризма Тверской области Ивана Игоревича Егорова и председателя комитета по физической культуре Тверской области Андрея Решетова. Во время визитов руководства региона и членов правительства, помимо протокольной части, во время личных бесед обсуждались все жизненно важные вопросы района и поселений.

В последнее время Конаковский район все чаще становится местом проведения крупнейших международных, всероссийских мероприятий. Это чемпионат России по вертолетному спорту, первенство России по джиу-джитсу, чемпионат России по рыбной ловле, кубки и чемпионаты России по конному спорту, очень важным событием стало проведение в Конаковском районе чемпионата мира по рыболовному спорту. Это говорит о развитии нашей территории, ее привлекательности, высокой организационной способности.

За отчетный период я принимала непосредственное участие в решении вопросов, с которыми обращались ко мне главы поселений и их жители. Это касалось состояния дел в учреждениях здравоохранения, образования, благоустройства, проблем в жилищно-коммунальной сфере, газификации сельских населенных пунктов, строительства социальных объектов.

В прошедшем году была продолжена работа над повышением открытости власти. В этой связи растет роль общественных институтов в нашей жизни.

Работа с обращениями граждан - один из важнейших каналов обратной связи с населением. Она ведётся по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться ко мне на личном приёме, направить письменное обращение, посредством телефонного обращения или направить обращение на официальный сайт. На личном приеме принято более 40 человек. Анализ показывает, что значительная часть обращений касается жилищных проблем, социальной защиты, занятости населения.

Гармонизация межнациональных отношений - еще одно важное направление в деятельности главы района. Для решения всех межнациональных вопросов работает Координационный совет по делам национальностей.

Как глава района оказываю содействие в рамках своих полномочий в деятельности общественных организаций. Остановлюсь на этом подробней. Особо подчеркну, что наши общественные организации вносят значительный вклад в развитие Конаковского района, помогая решать органам местного самоуправления значимые вопросы местного значения в благоустройстве, социальной сфере, патриотическом воспитании молодежи, работе с ветеранами.

Особое внимание в Конаковском районе уделяется воспитанию у представителей молодого поколения чувства долга, ответственности перед Отчизной, любви к Родине, к своему району.

При главе района с 2011 года работает молодежный совет, наши молодые депутаты входят в составы Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области и молодежного правительства при губернаторе Тверской области. Ведут активную работу молодежные советы при главах поселений.

Не могу не остановиться ещё на таком аспекте работы, как взаимодействие с органами местного самоуправления поселений.

Диапазон взаимодействия муниципалитетов гораздо шире рамок соглашений по конкретным полномочиям. Это единство всех систем жизнеобеспечения и безопасности района, общность экономических и социально-политических целей.

Одно из главных и важных полномочий главы района – организация деятельности Собрания депутатов Конаковского района.

Собрание депутатов Конаковского района работает в полном составе (21 депутат).

В Собрании депутатов зарегистрированы три фракции политических партий: «Единая Россия» (17 депутатов), «Коммунисты России» (2), ЛДПР (2).

За прошедший 2017 год проведено 10 сессий (9 – очередных и 1 – внеочередная).

Всего в 2017 году принято 90 муниципальных правовых актов (в 2015 – 72, в 2016 - 81), из них 35 актов нормативного характера.

По содержанию принятые решения можно распределить по следующим направлениям:

- вопросы бюджетного устройства и бюджета района, выносимые на заседания сессий Собрания депутатов, были и остаются в числе наиболее важных, а принятые по ним решения составляют суть финансово-экономической политики органов районной власти - принято 25 решений;

- решений по вопросам осуществления местного самоуправления в районе принято 29;

- решений по вопросам экономических отношений и распоряжения муниципальной собственностью района - 32;

- решений по вопросам социальной направленности - 5.

Важное место в деятельности депутатского корпуса занимают функции контроля районного Собрания за деятельностью органов и должностных лиц местной власти по решению вопросов местного значения. На сессиях районного Собрания депутатов были заслушаны как руководители органов и структурных подразделений местной власти, так и территориального подразделения органов государственной власти – отдела МВД России по Конаковскому району. Всего за 2017 год заслушано 19 отчетов.

В прошедшем году Собрание депутатов Конаковского района делегировало Березницкую Ольгу Ивановну, депутата Собрания депутатов Конаковского района, в состав Молодежной палаты (парламента) при Законодательном собрании Тверской области в качестве представителя муниципального образования «Конаковский район» Тверской области. Ольга Ивановна возглавила молодежный парламент при Законодательном собрании Тверской области, став его председателем. Молодые депутаты – самая деятельная и мобильная часть общества, они активны и энергичны, их жизнь наполнена яркими и позитивными событиями.

В 2017 году решением Собрания депутатов были выделены средства в сумме 2 миллиона 100 тысяч рублей на реализацию мероприятий, проводимых по обращениям к депутатам Собрания. Данные средства направлены на благоустройство, ремонты, приобретение необходимого оборудования и другие мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения для школьных и дошкольных образовательных учреждений Конаковского района.

В Собрании депутатов создано и действуют 5 постоянных комиссий.

Считаю, что у нас сложилась полезная практика предварительного рассмотрения вопросов повестки дня, выносимых на сессии, на заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов совместно с представителями администрации района. Это позволяет до проведения сессии Собрания депутатов обсудить все вопросы, подробно проанализировать представленные материалы, ответить на все вопросы, которые возникают в процессе подготовки проектов решений, получить разъяснения разработчиков документов. Поэтому работа сессий отличается четкостью и лаконичностью.

Одним из важных органов местного самоуправления Конаковского района является контрольно-счетный орган – Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района, которая позволяет эффективно осуществлять анализ внутреннего и внешнего финансового контроля, контролировать исполнение законности, результативности использования средств местного бюджета. Возглавляет КРК района Пахомова Людмила Николаевна.

В 2017 году сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии проведено 19 проверок, в т.ч. 14 контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий, в результате которых выявлено 584 нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 7 млн. 553 тыс. рублей. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Контрольными мероприятиями охвачено 11 проверяемых органов и организаций.

Информирование общественности о деятельности органов местного самоуправления - одно из обязательных условий нашей работы.

Деятельность Собрания депутатов в 2017 году освещалась в средствах массовой информации: районной газете «Заря», на официальном сайте муниципального образования «Конаковский район».

В 2018 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции прошедшего года и улучшить. Это значит, что основными направлениями работы будут являться:

- обеспечение реализации положений федерального закона №131-ФЗ;

- своевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями действующего законодательства;

- сохранение положительной динамики социально-экономического развития района;

- обеспечение реализации мер по сохранению социальной стабильности и решение вопросов социальной политики;

- контроль за исполнением решений Собрания депутатов;

- повышение качества работы каждого депутата в своем избирательном округе;

- совершенствование контрольных функций деятельности представительного органа власти и многое другое....

В заключение выражаю благодарность депутатам, главам поселений, руководителям предприятий и организаций, представителям общественных организаций, а также всем жителям Конаковского района, которые принимали активное участие в общественной жизни и его развитии».

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С полным текстом доклада можно ознакомиться на официальном сайте администрации Конаковского района Тверской области - http://konakovoregion.ru/

Отголоски «Верещагин

СЫРFEST2018»



Своим мнением поделилась депутат Собрания депутатов Конаковского района Людмила Володина.

- Для меня очень значимо и знаково, что сырный фестиваль прошел именно на конаковскогой земле, там, где знаменитым Н.В.Верещагиным были созданы первая сыроварня и школа мастеров сыроварения в России.

Для меня важно, что это событие происходит на родине отечественного сыроделия, потому что я лично 46 лет своей трудовой деятельности отдала конаковскому сырзаводу, у истоков создания которого стояли ученики Верещагина. Ими был создан завод с разработанными технологиями их учителя, с уникальным сыродельным подвалом, в котором происходило созревание сыров.

На протяжении многих десятилетий на сырзаводе вырабатывали сыр и отправляли на отечественных и зарубежных рынках. В начале 2000-х годов выработка сыра была прекращена, и опустели подвалы. Но сегодня принято решение о возрождении сыра на конаковском сырзаводе.

Хочу выразить большую благодарность губернатору Тверской области Игорю Рудене и министру сельского хлзяйства Павлу Мигулеву за то, что они поддержали мое предложение.

Я надеюсь, что уже весной следующего года мы возродим сыр, а имя Николая Верещагина станет брендом Конаковского района.

Спасибо огромное всем участникам фестиваля. Всем в делах больших успехов, здоровья и мира.

Пресс-служба Конаковского района.