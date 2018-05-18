24 мая – День славянской письменности

О НРАВСТВЕННОСТИ

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ



21 мая в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке прошел «круглый стол», посвящённый Дню славянской письменности. Эта дата также является днём памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые не только дали миру славянский алфавит – кириллицу, но и много делали для духовного развития славянских государств.

Организован он был координационным советом по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения при администрации Конаковского района совместно с руководством и сотрудниками библиотеки. Мероприятие прошло в рамках региональной стратегии по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков на 2018-2021 годы, принятой правительством Тверской области.

На «круглом столе» выступила заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Она сказала, что согласно постановлению главы администрации Конаковского района в муниципалитете создан координационный совет, в который вошли представители духовенства, культуры, образования и т.п. Такие советы были созданы согласно распоряжению губернатора Тверской области Игоря Рудени, во всех муниципальных образованиях региона. Аггюль Арифовна также рассказала о планах работы совета, о предстоящих мероприятиях с детьми и подростками и о тех задачах, которые необходимо выполнять в процессе работы.

Например, настоятель Ильинского храма села Селихово протоиерей Виктор Гуров, который также является и директором ДЮЦ «Новая Корчева», рассказал, что православным приходом День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия будет отмечен сразу несколькими мероприятиями. В сам день славянской письменности праздничные события пройдут не только в храмах, но и в библиотеках, школах, учреждениях культуры и т.д. Помимо этого, 30 мая в районном ДК «Современник» состоится литературно-музыкальный вечер с участием воспитанников ДЮЦ «Новая Корчева».

Конечно, работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения - процесс планомерный и созидательный, и он не должен ограничиваться разовыми акциями, приуроченными к чему-либо. У нас много умных и образованных людей, лидеров общественного мнения, которые могут воздействовать на нравственность детей. И у нас очень хорошая молодежь, наше будущее, которую надо воспитывать в духе традиций. Ведь никто не будет спорить, что традиции – это точка опоры в жизни.

Заведующая отделом молодежной политики и спорта Александра Федотова рассказала о том, сколько интереснейших событий уже прошло с начала года в Конаковском районе и сколько ещё предстоит. «Заря» обязательно даст их анонсы, тем более что у средств массовой информации в этой работе особая роль и ответственность: необходимо пропагандировать традиционные ценности не только по телевидению и в печатной периодике, но и в социальных сетях в интернете - ведь именно оттуда получают теперь большую часть информации наши подростки.

Также выступили директор новозавидовского музея Спиридона Дрожжина Елена Павлова, сотрудница конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко, директор конаковской городской библиотеки Наталья Ковалевская и многие другие участники «круглого стола». Его работа прошла в деловой и конструктивной обстановке. Стратегия уже определена выше, и остаётся только одно - работать ради сохранения наших традиций и ради преемственности поколений. Ведь изобретать ничего не нужно, все уже создано до нас. Просто нужно донести традиционные ценности до будущих поколений.

Кирилл НОВИКОВ.