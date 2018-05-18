МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Во вторник на базе Центра внешкольной работы (ЦВР) г. Конаково прошел постоянно действующий семинар-практикум для воспитателей летних лагерей с дневным пребыванием школ Конаковского района.

По словам директора ЦВР Светланы Капатуриной, семинар проходит ежегодно в конце учебного года уже на протяжении более 20 лет, и в нем участвуют преимущественно педагоги начальных классов школ, учреждений дополнительного образования и т.д., которые в летние каникулы трудятся в школьных лагерях воспитателями. Проводится он совместно с управлением образования администрации Конаковского района, и перед началом с кратким инструктажем выступила главный специалист управления образования администрации Конаковского района Магарита Гучмазова, о содержании теоретической и практической частей семинара рассказала заместитель директора ЦВР Татьяна Малкина.

Затем педагоги начали работать руками. На семинаре было представлено несколько мастер-классов по лепке из теста, изготовлению поделок из бумаги, ткани, по технике конструирования, изготовлению брошей, искусственных цветов и много чего еще. После часового занятия педагоги должны были продемонстрировать и защитить свои проекты. Также на практикуме говорили о викторинах и игровых программах, конкурсах и игровых программах. Думается, что практические навыки, полученные нашими педагогами на семинаре, пойдут на пользу, и детям с такими воспитателями будет в лагере точно не скучно!

Максим МАЛАХОВ.