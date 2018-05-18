D.I.V. : САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ

В прошлое воскресенье репертуарный план районного ДК «Современник» был отмечен ярким шоу – на его сцене с отчетным концертом выступила танцевальная студия D.I.V. («Ди-Ай-Ви»).

В январе этого года коллектив отметил свое восьмилетие, но его поклонникам кажется, что он был всегда: настолько ярко он проявил себя на культурном небосклоне района. У нас он, пожалуй, самый яркий и экспрессивный танцевальный коллектив. И самый современный. Те танцы, которые ставят на танцполе со своими Дарья Хоменко, Яна Ефремова и Варвара Савина, это, что называется, «последний писк» хореографии, музыкальное сопровождение, которое подбирают девушки, всегда актуально по стилю, и, разумеется, все это очень нравится молодежи.

Поэтому и зрителей был полный зал. Впрочем, молодежью аудитория не ограничивается, поклонников творчества коллектива можно увидеть в любой возрастной категории. Участники студии D.I.V. считают главной своей целью развитие и мотивацию человека как танцора, а творческие руководители помогают им найти свой стиль, свою подачу, чтобы танец стал рассказчиком и слушателем, другом и союзником.

Приходят в D.I.V., начиная с детского сада, причем и мальчики, и девочки. А заканчивают, будучи уже взрослыми, сформировавшимися молодыми людьми. В конце концерта чествовали выпускников коллектива, тех, кто прошел суровую школу современного танца, не сломался и достиг настоящего мастерства. Мы видели – у многих в этот момент на глазах блестели слезы. Но жизнь продолжается! За большие заслуги в культурной жизни Конаковского района коллектив получил благодарственное письмо от руководства района из рук заместителя заведующего по культуре ОМПКиС Конаковского района Людмилы Шапкиной.

Максим МАЛАХОВ.