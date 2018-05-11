Участники ПМЭФ-2018 активно посещают стенд Тверской области

Стенд Тверской области, установленный в экспозиционной части стартовавшего 24 мая Петербургского международного экономического форума, активно посещают потенциальные деловые партнеры региона.

Коммерческий директор Санкт-Петербургского завода дизельных запчастей Наталья Гусева отметила, что ее заинтересовали представленные на стенде производственные возможности Тверской области.

«Для меня как представителя крупного завода очень познавательным оказался справочник промышленных предприятий. В нем представлена достаточно обширная информация о компаниях. Очевидно, что у тверского региона большие экономические перспективы», – сказала Наталья Гусева.

На Петербургском международном экономическом форуме Тверская область представляет свой инвестиционный и экономический потенциал. В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Тверской области, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает губернатор Игорь Руденя.

В деловой программе главы тверского региона в рамках ПМЭФ – встречи с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «НТС-Лидер», ОАО «РЖД», подписание соглашений о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Кроме того планируется участие Игоря Рудени в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

В Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестпроекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – свыше 23 тысяч.