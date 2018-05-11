Владислав Шориков: «Тверской области необходимо развивать государственно-частное партнерство и внедрять инструменты цифровой экономики»

«Участие делегации Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме – хорошая возможность для продвижения проектов и позиционирования преимуществ региона на общероссийском и европейском уровнях», – считает президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

По его мнению, в региональной инвестиционной политике следует сосредоточиться на инструментах государственно-частного партнерства.

«Тверской области необходимо развивать государственно-частное партнерство и внедрять инструменты цифровой экономики. Сочетание организационных возможностей госвласти, местного самоуправления и способности бизнеса оперативно внедрять технологические новации позволит ускорить переход от традиционной экономики к современному цифровому формату», – отметил Владислав Шориков.

На Петербургском международном экономическом форуме Тверская область представляет свой инвестиционный и экономический потенциал. В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Тверской области, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает губернатор Игорь Руденя.

В деловой программе главы тверского региона в рамках ПМЭФ – встречи с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «НТС-Лидер», ОАО «РЖД», подписание соглашений о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Кроме того планируется участие Игоря Рудени в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

В Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестпроекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – свыше 23 тысяч.