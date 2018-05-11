Антон Стамплевский: «ПМЭФ-2018 позволит изучить лучшие инвестиционные практики»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский отметил, что участие региональной делегации во главе с губернатором Игорем Руденей в Петербургском международном экономическом форуме, открывшемся 24 мая, позволит не только продемонстрировать экономический потенциал региона, но и перенять опыт других территорий в сфере привлечения инвестиций.

«Одной из главных тем для обсуждения на форуме, вероятно, станут решения, при которых наша страна сможет совершить экономический рывок. Добиться этого можно, в том числе, при создании комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности», – считает Антон Стамплевский.

В числе задач, которые предстоит решить в обозримом будущем, бизнес-омбудсмен назвал дальнейшее снижение административных барьеров и наведение порядка в процедурах уголовного преследования бизнеса. Кроме того, Антон Стамплевский считает необходимым внести на региональном уровне корректировки в инвестиционное законодательство. Соответствующие предложения делового сообщества уже подготовлены.

«Петербургский международный экономический форум также позволит изучить инвестиционные практики, которые будут представлены Агентством стратегических инициатив, и воспользоваться лучшими из них», – добавил Антон Стамплевский.

На Петербургском международном экономическом форуме Тверская область представляет свой инвестиционный и экономический потенциал. В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Тверской области, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает губернатор Игорь Руденя.

В деловой программе главы тверского региона в рамках ПМЭФ – встречи с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «НТС-Лидер», ОАО «РЖД», подписание соглашений о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Кроме того планируется участие Игоря Рудени в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

В Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестпроекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – свыше 23 тысяч.