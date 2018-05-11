Эксперт ПМЭФ-2018: «У Тверской области огромный потенциал развития»

Тверская делегация во главе с губернатором Игорем Руденей принимает участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), который проходит 24-26 мая. Многие эксперты считают тверской регион перспективным для делового сотрудничества.

В частности, директор Московского представительства медиахолдинга «Евромедиа» Наталья Власенко отметила хороший уровень продвижения проектов, с которыми Тверская область выходит на внешние рынки.

«С Тверской областью нас связывают партнёрские отношения. Совместно мы работаем по нескольким направлениям: это экономика, сельское хозяйство. Знаем и туристический кластер Верхневолжья. И хотелось бы Тверскую область показывать на федеральном уровне наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Кавказом, – сказала Наталья Власенко. – В вашем регионе замечательные люди, которые умеют хорошо работать. Сегодня у Тверской области огромный потенциал и перспективы развития, ведь у руля стоит очень опытная и амбициозная команда, которая продвигает проекты на должном уровне».

На Петербургском международном экономическом форуме Тверская область представляет свой инвестиционный и экономический потенциал. В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Тверской области, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает губернатор Игорь Руденя.

В деловой программе главы тверского региона в рамках ПМЭФ – встречи с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «НТС-Лидер», ОАО «РЖД», подписание соглашений о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Кроме того – участие в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

В Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестпроекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – свыше 23 тысяч.