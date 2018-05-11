Инвестиционный портфель Тверской области объединяет 63 инвестпроекта на сумму более 460 млрд рублей

В Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестпроекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — свыше 23 тысяч. Инвестиционный и экономический потенциал регион представляет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 24 мая. Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в деловой программе форума.

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает Игорь Руденя.

В 2017 году запущена вторая очередь издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» в Калининском районе, в Кимрах введена в строй вторая очередь научно-производственного комплекса по выпуску теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолётов ЗАО «Хамильтон Стандард - Наука». В 2018 году заключён специальный инвестиционный контракт между Министерством промышленности и торговли РФ и компанией — первый подобный контракт в отрасли авиастроения России.

В числе реализованных инвестпроектов — строительство в Торопце мебельной фабрики группы компаний «Феликс» мощностью 50-60 тысяч изделий в месяц, открытие предприятия в сфере лесозаготовок и деревообработки в Пеновском районе. Также реализуется проект по строительству второй очереди завода по производству продуктов питания «Orion» в Калининском районе.

В текущем году запланировано открытие крупнейшего в России дата-центра, построенного ОАО «Концерн Росэнергоатом» на базе Калининской атомной станции в Удомле.

В агропромышленном комплексе Верхневолжья реализуется 16 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 25 млрд рублей, которые создают более 1,5 тысячи рабочих мест. В частности, в прошлом году в Бежецком районе завершён один из этапов инвестпроекта ООО «Коралл» по созданию крупного свиноводческого комплекса.

В 2018 году планируется строительство молочно-товарной фермы на 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота в Кувшиновском районе, реконструкция здания цеха убоя скота и мясопереработки в Калининском районе, строительство нового комплекса по производству цельномолочной продукции в Конаково мощностью 3,4 тыс. тонн в год, молочно-товарной фермы на 400 голов в Торжокском районе.

Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая. В экспозиции ПМЭФ размещён стенд Тверской области, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

На пленарном заседании форума 25 мая выступит Президент России Владимир Путин. Также в программе Губернатора Игоря Рудени в рамках ПМЭФ — встречи с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «НТС-Лидер», ОАО «РЖД», подписание соглашений о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Кроме того — участие в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшее время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области