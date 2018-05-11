Тверская область представляет промышленный и инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме

Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в северной столице 24-26 мая. Деловое мероприятие традиционно объединяет ведущих политиков и представителей бизнес-сообщества разных стран мира. В экспозиции форума размещён стенд Тверской области, где представлен инвестиционный и промышленный потенциал региона.

ПМЭФ-2018 проходит под девизом «Создавая экономику доверия». На пленарном заседании форума 25 мая выступит Президент России Владимир Путин.

Планируется, что Игорь Руденя проведёт в рамках ПМЭФ встречи с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «НТС-Лидер», ОАО «РЖД», подпишет соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству.

Кроме того, Игорь Руденя примет участие в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

На стенде Тверской области на ПМЭФ-2018 представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшее время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области