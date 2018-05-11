Нина Болгова: «Задачи нового президентского указа – повседневная работа всех уровней власти»

Член Общественной палаты РФ, Почетный гражданин Тверской области, генеральный директор ЗАО «Хлеб» Нина Болгова прокомментировала заявление губернатора Игоря Рудени о готовности Тверской области к реализации нового майского указа президента Владимира Путина.

«Задачи, систематизированные в указе президента, должны быть и являются повседневной работой руководителей федерального и регионального уровней. Губернатор Игорь Руденя многое делает для повышения качества жизни в Тверской области: ремонтируются дороги, строятся школы, продолжается газификация региона», – отметила Нина Болгова.

Она также подчеркнула, что при выполнении прорывных задач, необходимо время от времени оглядываться назад, чтобы проконтролировать качество их реализации на местах.

«Важно, чтобы исполнители на разных уровнях власти были готовы к динамичному движению вперед, понимали суть и объемы поставленных задач, успевали за новыми решениями», – отметила Нина Болгова.

О том, что Тверская область готова к реализации Указа Президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя заявил в ходе общения с журналистами после заседания Правительства региона 22 мая.

«Тверская область готова к реализации Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство – это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», – обозначил Игорь Руденя.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Президентом России Владимиром Путиным 7 мая текущего года. В числе ключевых задач, поставленных в документе — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

На уровне тверского региона уже разрабатывается приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей. Правительство Тверской области ведёт комплексную работу по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной. Возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов. Верхневолжье активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.