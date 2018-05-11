Каринэ Конюхова: «В развитии региональной системы здравоохранения намечены верные подходы»

Заявление губернатора Игоря Рудени о том, что Тверская область готова к реализации нового майского указа президента Владимира Путина, прокомментировала главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева Каринэ Конюхова.

«Действительно, в развитии региональной системы здравоохранения намечены верные подходы. Принято решение о возрождении сети фельдшерско-акушерских пунктов, организации работы выездных мобильных бригад врачей, получают «зеленый свет» скрининговые программы, позволяющие обеспечить раннюю диагностику и своевременное лечение онкологических заболеваний», – отметила Каринэ Конюхова.

По словам главного врача Центра имени Аваева, определенные региональной властью подходы в сфере здравоохранения позволяют приступить к решению масштабных задач, обозначенных в президентском указе.

О том, что Тверская область готова к реализации Указа Президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя заявил в ходе общения с журналистами после заседания Правительства региона 22 мая.

«Тверская область готова к реализации Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство – это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», – обозначил Игорь Руденя.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Президентом России Владимиром Путиным 7 мая текущего года. В числе ключевых задач, поставленных в документе — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

На уровне тверского региона уже разрабатывается приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей. Правительство Тверской области ведёт комплексную работу по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной. Возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов. Верхневолжье активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.