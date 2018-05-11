Татьяна Слесарева: «В Тверской области многое делается для того, чтобы достичь целей нового майского указа президента»

Директор многопрофильной гимназии № 12 города Твери Татьяна Слесарева назвала новый майский указ президента Владимира Путина стратегическим планом по развитию экономики и социальной сферы, отметив, что в Тверской области уже реализуется комплекс мер, направленных на создание более комфортных условий жизни.

«Очень важно, что и президент, и губернатор особое внимание обращают на условия, в которых получают образование дети и молодежь. В новом указе главы государства поставлены задачи по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней», – отметила Татьяна Слесарева.

По ее мнению, в Тверской области уже многое делается для того, чтобы достичь заявленных в майском указе целей, в частности, последовательно ликвидируется вторая смена в школах за счет ремонта неиспользуемых помещений и строительства новых зданий, оборудованных в соответствии с современными требованиями.

О том, что Тверская область готова к реализации Указа Президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя заявил в ходе общения с журналистами после заседания Правительства региона 22 мая.

«Тверская область готова к реализации Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство – это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», – обозначил Игорь Руденя.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Президентом России Владимиром Путиным 7 мая текущего года. В числе ключевых задач, поставленных в документе — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

На уровне тверского региона уже разрабатывается приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей. Правительство Тверской области ведёт комплексную работу по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной. Возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов. Верхневолжье активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.