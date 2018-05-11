Цифровая переДАЧА: Дачники Тверской области могут бесплатно принимать программы цифрового эфирного телевидения

Сегодня более 99% населения Тверской области могут бесплатно принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном качестве. Для жителей эта цифра стала уже почти привычной. Но не все осознали, что в зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят не только места постоянной прописки, но и дачные поселки. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Жители России не расстаются с телевидением даже на даче. По данным Mediascope, не смотрят телевизор там всего 1,4% опрошенных (лето 2017 года). При этом в среднем на одной даче – 1,5 телевизора. После труда в огороде тысячи дачников-сезонников спешат отдохнуть за просмотром передач у экранов телевизоров. Грядки-грядками, а новости, «Давай поженимся», «Андрей Малахов. Прямой эфир» и телесериалы – по расписанию.

На 52 млн российских домохозяйств приходятся более 27 млн загородных домов (второй показатель в мире после Китая). Оптимальное решение для комфортного телепросмотра в этих домах – цифровое эфирное телевидение.

10 телеканалов первого мультиплекса можно уверенно принимать как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом зрителям доступны региональные программы ГТРК «Тверь» на телеканалах «Россия 1» и радиостанции «Радио России». Сейчас программа "Вести-Тверь" регулярно выходит в прямой эфир на канале "Россия 1". Региональные блоки выходят с утра в 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, а затем каждые три часа - в 11.40, 14.40, 17.40, 20.45. В субботу утром с 8.20 хорошим настроением заряжают всех зрителей авторский коллектив программы «Проснись». Итоги недели подводятся каждое воскресенье в 8.35 в информационно-аналитической программе «События недели».

10 телеканалов второго мультиплекса до конца 2018 года можно смотреть только в Твери, Вышнем Волочке и близлежащих к нимнаселенных пунктах. Но уже к концу года второй мультиплекс придет во все дома области. Тогда его увидят и те 35,9% дачников, которые выезжают в загородные дома только зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного телевещания позволяет людям принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование. Подключение оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала – дело нескольких минут. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.

Директор филиала РТРС «Тверской ОРТПЦ» Павел Антипов:

«Большинство дачников ездят в свои загородные дома только летом и зимой. Им неудобно устанавливать дорогое оборудование для просмотра телеканалов, и нет смысла платить за то время, когда они не будут их смотреть.

Наилучший вариант для дачников – наружная дециметровая антенна с усилителем. Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей телебашни и запустить автонастройку каналов. Местоположение ближайшей телебашни можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте ртрс.рф. Антенну следует устанавливать как можно выше – на крыше дома.

В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору».

Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве магазинов бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены более 2500 моделей телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная цена телевизора – 5200 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 400 моделей. Цена приставки – от 650 рублей, дециметровой антенны – от 400 рублей.

В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Твери по телефону (4822) 32-33-28 либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02(звонок бесплатный). ЦКП работает по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая линия» – круглосуточно.