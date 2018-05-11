В Тверской области более 153 млн рублей направят дополнительно на закупку лекарств для льготных категорий граждан

Выделение дополнительных средств областного бюджета на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии, которое 22 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Обеспечение граждан лекарствами – очень важный вопрос, одно из ключевых мероприятий здравоохранения Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя.

Предполагается, что на лекарственное обеспечение дополнительно направят более 153 млн рублей. Это позволит закупить медицинские препараты для отдельных категорий пациентов.

В настоящее время общий объем финансирования обеспечения лекарствами льготных категорий граждан в Тверской области на 2018 год составляет свыше 941,7 млн рублей. Из них региональные средства - более 638,3 млн рублей, федеральные - 324,9 млн рублей.

Кроме того, на заседании Бюджетной комиссии принято решение о выделении 1,3 млн рублей на проведение ремонтных работ в родильном отделении Вышневолоцкой центральной районной больницы. Планируется отремонтировать потолки первого этажа, заменить двери на первом и втором этажах здания.

Пресс-служба Правительства Тверской области