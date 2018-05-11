Объемы кредитования юридических лиц в 1 квартале 2018 года в Тверской области составили 21,7 млрд рублей

За 1 квартал 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Тверской области выдано кредитов в размере 21,7 млрд рублей, что в 1,9 раза больше

показателя за аналогичный период в прошлом году.

По информации Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО, в Тверском регионе

продолжается тенденция по росту объемов кредитования по основным видам

экономической деятельности. Существенный рост объемов кредитования отмечен в таких

отраслях как производство машин и оборудования (в 5,3 раза), производство

транспортных средств и оборудования (в 3,5 раза), металлургическое производство и

производство готовых металлических изделий (в 3,3 раза), обрабатывающие производства

(в 3 раза), целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая

деятельность (в 1,8 раза). Самые значительные суммы кредитных средств за 1 квартал

2018 года были предоставлены обрабатывающим предприятиям – 8,9 млрд рублей и

предприятиям по производству транспортных средств и оборудования -6 млрд рублей.

Весомую кредитную поддержку в 1 квартале 2018 года продолжили получать

предприятия сельского и лесного хозяйств региона, которым было предоставлено 1,7 млрд

рублей кредитов (рост относительно 1 квартала 2017 года в 2,5 раза), строительства (1,9

млрд рублей, рост в 4 раза) и предприятия относящиеся к прочим видам деятельности (1,7

млрд рублей, рост в 12,3 раза).

С учетом представленных кредитными организациями в 1 квартале 2018 года

заемных денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

величина общей ссудной задолженности по данной категории заемщиков с начала года

выросла на 4,8% и составила 71,4 млрд рублей. Наиболее существенный рост

задолженности был в таких видах деятельности, как металлургическое производство и

производство готовых металлических изделий, производство транспортных средств и

оборудования, сельское хозяйство, строительство и по прочим видам деятельности.

Объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской

области за 1 квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос в

1,6 раза и составил почти 7 млрд рублей, при росте с начала года задолженности на 13,9%

- до уровня 15,2 млрд рублей.

По состоянию на 01.04.2018 на территории Тверской области действуют 2

региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная

организация которых находится в другом регионе), 188 внутренних структурных

подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и

операционные кассы).

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу