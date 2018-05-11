Андрей Соловей: «В Тверской области основы реализации нового майского указа президента закладывались в течение двух лет»

Генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод», председатель Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России Андрей Соловей прокомментировал заявление губернатора Игоря Рудени о готовности Тверской области к реализации нового майского указа президента Владимира Путина.

«Майский указ Президента России, на мой взгляд, следует рассматривать как план работ на ближайшие годы и как дальнейшее развитие уже действующих проектов. Основы для реализации этого плана в Тверской области под руководством губернатора Игоря Михайловича Рудени последовательно закладывались в течение практически двух лет. Один из примеров – создание детского технопарка «Кванториум», задачей которого является формирование у детей интереса к технике и привлечение в экономику перспективных инженерных кадров. Наш завод, как и другие промышленные предприятия, остро заинтересован в этом и активно участвует в создании площадки, где наши дети могли бы заниматься техническим творчеством», – сказал Андрей Соловей.

О том, что Тверская область готова к реализации Указа Президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя заявил в ходе общения с журналистами после заседания Правительства региона 22 мая.

«Тверская область готова к реализации Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство – это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», – обозначил Игорь Руденя.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Президентом России Владимиром Путиным 7 мая текущего года. В числе ключевых задач, поставленных в документе — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

На уровне тверского региона уже разрабатывается приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей. Правительство Тверской области ведёт комплексную работу по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной. Возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов. Верхневолжье активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.