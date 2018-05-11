Александр Бутузов: «Задачи, которые ставит губернатор Игорь Руденя, созвучны с целями нового майского указа президента»

«Правительство Тверской области и губернатор Игорь Руденя уже работают в соответствии с идеологией нового майского указа президента. Есть понимание ключевых задач субъекта в контексте развития всей страны», – считает председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

По его мнению, многие позиции указа неновы для Тверской области, поскольку являются логическим продолжением политики федерального центра, которую реализует в регионе Игорь Руденя, по достижению прорывных результатов в экономике и социальной сфере.

«Задачи, которые ставит губернатор Игорь Руденя, созвучны с целями нового майского указа президента», – отметил Александр Бутузов.

Председатель региональной Общественной палаты акцентировал внимание на экологическом блоке указа, в который отчасти интегрированы и задачи, связанные с увеличением продолжительности жизни россиян.

«Одна из целей указа – оздоровление Волги – очень актуальна для нашего региона. И президент, и губернатор держат этот вопрос на контроле», – сказал Александр Бутузов.

Он заявил о готовности Общественной палаты активно работать по заявленным в документе приоритетам.

«Вчитываясь в пункты указа президента, поражаешься глубине и охвату задач. Для Общественной палаты Тверской области этот документ тоже будет идеологической осью работы на весь срок полномочий нашего созыва», – отметил Александр Бутузов.

О том, что Тверская область готова к реализации Указа Президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя заявил в ходе общения с журналистами после заседания Правительства региона 22 мая.

«Тверская область готова к реализации Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство – это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», – обозначил Игорь Руденя.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Президентом России Владимиром Путиным 7 мая текущего года. В числе ключевых задач, поставленных в документе — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

На уровне тверского региона уже разрабатывается приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей. Правительство Тверской области ведёт комплексную работу по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной. Возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов. Верхневолжье активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.