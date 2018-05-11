Почтальон-герой из Тверской области награждена знаком «За мужество»

23 мая почтальону Краснохолмского почтамта Тверского филиала Почты России
Марине Журавлевой в торжественной обстановке вручили почетный знак Почты
России «За мужество».
В мероприятии принимали участие директор макрорегиона УФПС Тверской области
Николай Гусар, начальник Отделения информации и общественных связей УМВД России
по Тверской области подполковник внутренней службы Вадим Левшин и ее коллеги -
почтовики.
«Я рад и горд, что в наше мирное время есть место подвигу, человеческому подвигу.
Марина Юрьевна – достойный, яркий пример высокопрофессионального отношения к
своему делу, профессии и, конечно, к людям, которые ждут ее каждый день. В свою
очередь, я искренне желаю, чтобы поводов для таких наград было как можно меньше», -
комментирует событие Николай Гусар.
Кроме того, подвиг отважной сотрудницы отметили Благодарственным письмом УМВД
России по Тверской области.
«Не каждый человек в такой ситуации способен на мужество, найти силы, не растеряться
и дать отпор преступнику. Крайне важно, чтобы люди понимали, что преступления не
остаются безнаказанными», - отметил представитель УМВД России по Тверской области
Вадим Левшин.
Знаком «За мужество» награждаются работники, рисковавшие жизнью, проявив
мужество, самоотверженность и отвагу при чрезвычайных происшествиях во время
исполнения трудовых обязанностей для сохранения материальных ценностей предприятия
или жизни и здоровья работников, оказывая отпор злоумышленникам, либо борясь со
стихийным бедствием и его последствиями.
Напомним, 17 апреля на Марину Юрьевну во время исполнения служебных обязанностей
было совершено разбойное нападение двоих неизвестных в масках. Несмотря на
полученную травму, она испугала злоумышленников криком и позвонила начальнику
почтамта, которая незамедлительно вызвала полицию. Пенсии, социальные пособия и
почту жителям деревни Тучево в тот же день доставили ее коллеги.
Журавлева Марина Юрьевна работает в почтовой отрасли с 2012 года и за время работы
проявила себя как ответственный, надежный сотрудник, который пользуется большим
авторитетом и поддержкой у руководства и коллег.
Добавим, знаком «За мужество» награждаются работники, рисковавшие жизнью и
проявившие мужество, самоотверженность и отвагу при чрезвычайных происшествиях во
время исполнения трудовых обязанностей для сохранения материальных ценностей
Пресс-служба ФГУП «Почта России»