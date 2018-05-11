Почтальон-герой из Тверской области награждена знаком «За мужество»

23 мая почтальону Краснохолмского почтамта Тверского филиала Почты России

Марине Журавлевой в торжественной обстановке вручили почетный знак Почты

России «За мужество».

В мероприятии принимали участие директор макрорегиона УФПС Тверской области

Николай Гусар, начальник Отделения информации и общественных связей УМВД России

по Тверской области подполковник внутренней службы Вадим Левшин и ее коллеги -

почтовики.

«Я рад и горд, что в наше мирное время есть место подвигу, человеческому подвигу.

Марина Юрьевна – достойный, яркий пример высокопрофессионального отношения к

своему делу, профессии и, конечно, к людям, которые ждут ее каждый день. В свою

очередь, я искренне желаю, чтобы поводов для таких наград было как можно меньше», -

комментирует событие Николай Гусар.

Кроме того, подвиг отважной сотрудницы отметили Благодарственным письмом УМВД

России по Тверской области.

«Не каждый человек в такой ситуации способен на мужество, найти силы, не растеряться

и дать отпор преступнику. Крайне важно, чтобы люди понимали, что преступления не

остаются безнаказанными», - отметил представитель УМВД России по Тверской области

Вадим Левшин.

Знаком «За мужество» награждаются работники, рисковавшие жизнью, проявив

мужество, самоотверженность и отвагу при чрезвычайных происшествиях во время

исполнения трудовых обязанностей для сохранения материальных ценностей предприятия

или жизни и здоровья работников, оказывая отпор злоумышленникам, либо борясь со

стихийным бедствием и его последствиями.

Напомним, 17 апреля на Марину Юрьевну во время исполнения служебных обязанностей

было совершено разбойное нападение двоих неизвестных в масках. Несмотря на

полученную травму, она испугала злоумышленников криком и позвонила начальнику

почтамта, которая незамедлительно вызвала полицию. Пенсии, социальные пособия и

почту жителям деревни Тучево в тот же день доставили ее коллеги.

Журавлева Марина Юрьевна работает в почтовой отрасли с 2012 года и за время работы

проявила себя как ответственный, надежный сотрудник, который пользуется большим

авторитетом и поддержкой у руководства и коллег.

Добавим, знаком «За мужество» награждаются работники, рисковавшие жизнью и

проявившие мужество, самоотверженность и отвагу при чрезвычайных происшествиях во

время исполнения трудовых обязанностей для сохранения материальных ценностей

Пресс-служба ФГУП «Почта России»