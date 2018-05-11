Игорь Руденя: Тверская область готова к реализации Указа Президента РФ о стратегических задачах развития России

Тверская область готова к реализации Указа Президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания Правительства региона 22 мая.

«Тверская область полностью готова к реализации Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство — это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», — обозначил Игорь Руденя.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Президентом России Владимиром Путиным 7 мая текущего года. В числе ключевых задач, поставленных в документе — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

На уровне региона уже разрабатывается приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей.

Правительство Тверской области ведёт комплексную работу по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной. В прошлом году по сравнению с 2016-м го финансовая поддержка муниципалитетов была увеличена почти втрое, также в 3 раза выросли объёмы ремонта дорог. Возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов.

Тверская область активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. В этом году он охватит 42 муниципалитета региона. Планируется благоустроить 80 дворов и 50 общественных территорий. Из областного и федерального бюджетов на эти цели будет направлено более 338,7 млн рублей. 10 муниципалитетам будут предоставлены субсидии общим объёмом 9,7 млн рублей на благоустройство парков.

В реализацию проекта вовлечены жители территорий, при участии которых выбраны конкретные объекты благоустройства. Предполагается, что общественность будет также осуществлять контроль за качеством и сроками проведения работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области