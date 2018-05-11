Александр Бутузов: «На прохождение отопительного сезона положительно повлияли энергичность и новое качество работ»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов прокомментировал заседание регионального правительства, на котором 22 мая рассматривался вопрос об итогах прохождении отопительного сезона 2017-2018 года.

«Как житель Твери могу отметить два важных фактора, которые в последние годы меняют к лучшему жилищно-коммунальную сферу города. Первый – это энергичность проведения работ на коммунальных сетях. Устранение порывов происходит более оперативно. Второй фактор – новое качество работ. Посмотрите, в городе стало меньше «заплаток», которые раньше раскапывались снова и снова на том же месте. Сейчас при ремонте сетей используют новые трубы, что позволяет сократить количество аварий. Так и должно быть!» – считает Александр Бутузов.

Он отметил, что эти перемены в подходах к работе, на внедрении которых настаивает губернатор Игорь Руденя, положительно повлияли на прохождение отопительного сезона и позволяют надеяться на качественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Напомним, итоги прохождения осенне-зимнего периода2017-2018 годов были рассмотрены 22 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

«В целом нам удалось пройти осенне-зимний период без серьезных аварий. Это результат нашей общей работы с муниципалитетами, консолидации коммунальных активов, плановой и системной подготовки к отопительному сезону», – сказал Игорь Руденя.

В областном бюджете предусмотрены субсидии муниципалитетам на модернизацию, капитальный ремонт теплоэнергетических активов: более 91 миллионов рублей на модернизацию, 75 миллионов рублей на капремонт – всего свыше 167 миллионов рублей. Также выделяются средства от самих организаций – деньги, которые платят граждане в рамках тарифных решений. По мнению Игоря Рудени, эти средства должны идти на развитие ТЭК.

«Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния инфраструктуры, развития системы ЖКХ. Планируем строительство новых котельных в Нелидово, ЗАТО Солнечный, Бологое и других муниципальных образованиях. Условия созданы, работа началась. У нас нет других вариантов, кроме как идти по пути активной модернизации нашего коммунального хозяйства», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ региона.

Губернатор подчеркнул: все регламентные мероприятия должны быть проведены областным Министерством строительства и ЖКХ, главами муниципалитетов в установленные сроки. Наиболее значимые работы – проверка технического состояния котельных, теплотрасс, ремонт теплоисточников, сетей, гидравлические испытания.

Павел Голованов