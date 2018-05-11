Депутат ТГД Сергей Денисов: «Прошедший отопительный сезон подтвердил важность консолидации коммунальных активов»

Член постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы Сергей Денисов отметил, что все районы областного центра продемонстрировали слаженную работу, обеспечив на хорошем уровне прохождение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

«Все коммунальные службы города и ведомства, ответственные за отопительный сезон, районные администрации работали слаженно, что позволило избежать серьезных проблем в этот период», – сказал Сергей Денисов.

Депутат также отметил, что на результаты позитивно повлияла деятельность Правительства Тверской области по консолидации коммунальных активов.

«Прошедший отопительный сезон подтвердил правильность и важность консолидации коммунальных активов. В этой сфере должен быть один хозяин, который обеспечит порядок и стабильную работу всех систем», – считает Сергей Денисов.

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018годов были рассмотрены 22 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

«В целом нам удалось пройти осенне-зимний период без серьезных аварий. Это результат нашей общей работы с муниципалитетами, консолидации коммунальных активов, плановой и системной подготовки к отопительному сезону», – сказал Игорь Руденя.

В областном бюджете предусмотрены субсидии муниципалитетам на модернизацию, капитальный ремонт теплоэнергетических активов: более 91 миллионов рублей на модернизацию, 75 миллионов рублей на капремонт – всего свыше 167 миллионов рублей. Также выделяются средства от самих организаций – деньги, которые платят граждане в рамках тарифных решений. По мнению Игоря Рудени, эти средства должны идти на развитие ТЭК.

«Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния инфраструктуры, развития системы ЖКХ. Планируем строительство новых котельных в Нелидово, ЗАТО Солнечный, Бологое и других муниципальных образованиях. Условия созданы, работа началась. У нас нет других вариантов, кроме как идти по пути активной модернизации нашего коммунального хозяйства», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ региона.

Губернатор подчеркнул: все регламентные мероприятия должны быть проведены областным Министерством строительства и ЖКХ, главами муниципалитетов в установленные сроки. Наиболее значимые работы – проверка технического состояния котельных, теплотрасс, ремонт теплоисточников, сетей, гидравлические испытания.

Павел Голованов