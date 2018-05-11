В Тверской области обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов транспорта в связи с проведением чемпионата мира по футболу

posted by Максим Малахов on вт, 05/22/2018 - 20:10
 
 
         22 мая Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Антитеррористической комиссии в Тверской области. Главной темой стало обеспечение антитеррористической защищённости объектов транспорта и транспортной инфраструктуры в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.
         «Наш регион является транзитным между главными российскими мегаполисами – Москвой и Санкт-Петербургом. В дни соревнований пассажиропоток существенно возрастёт.  Необходимо разработать комплекс мероприятий по проверке и усилению объектов в части антитеррористической защищённости. Это касается железнодорожного и автомобильного транспорта», – подчеркнул Игорь Руденя.
         Как отметил Губернатор, необходимо провести дополнительные занятия с персоналом, установку в полном объёме «тревожных кнопок».
         Также на заседании рассмотрены меры по предупреждению в террористической деятельности.
         В Верхневолжье ведётся комплексная работа по формированию в обществе неприятия идей терроризма и экстремизма. В работе с молодёжью объединены усилия педагогов, родителей, правоохранительных органов, Русской Православной Церкви, общественных организаций.
         В Тверской области принята Стратегия духовно-нравственного воспитания детей на период до 2027 года. В числе ключевых задач Стратегии – формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей, укрепление института семьи, популяризация «человека труда».
         В регионе также определены приоритетные направления молодёжной политики. Это создание условий для самореализации молодых людей, формирование нравственных основ подрастающего поколения, популяризация спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области
 
 