В Тверской области обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов транспорта в связи с проведением чемпионата мира по футболу

22 мая Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Антитеррористической комиссии в Тверской области. Главной темой стало обеспечение антитеррористической защищённости объектов транспорта и транспортной инфраструктуры в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.

«Наш регион является транзитным между главными российскими мегаполисами – Москвой и Санкт-Петербургом. В дни соревнований пассажиропоток существенно возрастёт. Необходимо разработать комплекс мероприятий по проверке и усилению объектов в части антитеррористической защищённости. Это касается железнодорожного и автомобильного транспорта», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как отметил Губернатор, необходимо провести дополнительные занятия с персоналом, установку в полном объёме «тревожных кнопок».

Также на заседании рассмотрены меры по предупреждению в террористической деятельности.

В Верхневолжье ведётся комплексная работа по формированию в обществе неприятия идей терроризма и экстремизма. В работе с молодёжью объединены усилия педагогов, родителей, правоохранительных органов, Русской Православной Церкви, общественных организаций.

В Тверской области принята Стратегия духовно-нравственного воспитания детей на период до 2027 года. В числе ключевых задач Стратегии – формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей, укрепление института семьи, популяризация «человека труда».

В регионе также определены приоритетные направления молодёжной политики. Это создание условий для самореализации молодых людей, формирование нравственных основ подрастающего поколения, популяризация спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание.

Пресс-служба Правительства Тверской области