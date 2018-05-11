Наталья Папушева: «Жесткий контроль со стороны губернатора Игоря Рудени позволил успешно провести отопительный сезон в Тверской области»

Член Общественного совета при региональном Министерстве строительства и ЖКХ, председатель Тверской областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Наталья Папушева считает, что благополучное проведение отопительного сезона стало возможным благодаря усилению контроля над выполнением поручений губернатора Игоря Рудени по развитию коммунальной сферы.

«В прошедшем сезоне был заметен жесткий контроль со стороны губернатора Игоря Рудени над ситуацией в жилищно-коммунальном комплексе муниципальных образований. Считаю, что это позволило успешно провести отопительный сезон в Тверской области», – сказала Наталья Папушева, отметив, в том числе, более высокий уровень ответственности муниципальных руководителей за качество коммунальных услуг.

Наталья Папушева также сообщила, что в ближайшее время члены Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Тверской области проведут заседание, на котором тоже рассмотрят итоги прохождения осенне-зимнего периода и выработают рекомендации по подготовке к будущему сезону.

Напомним, итоги прохождения осенне-зимнего периода2017-2018 годов рассмотрены 22 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

«В целом нам удалось пройти осенне-зимний период без серьезных аварий. Это результат нашей общей работы с муниципалитетами, консолидации коммунальных активов, плановой и системной подготовки к отопительному сезону», – сказал Игорь Руденя.

В областном бюджете предусмотрены субсидии муниципалитетам на модернизацию, капитальный ремонт теплоэнергетических активов: более 91 миллионов рублей на модернизацию, 75 миллионов рублей на капремонт – всего свыше 167 миллионов рублей. Также выделяются средства от самих организаций – деньги, которые платят граждане в рамках тарифных решений. По мнению Игоря Рудени, эти средства должны идти на развитие ТЭК.

«Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния инфраструктуры, развития системы ЖКХ. Планируем строительство новых котельных в Нелидово, ЗАТО Солнечный, Бологое и других муниципальных образованиях. Условия созданы, работа началась. У нас нет других вариантов, кроме как идти по пути активной модернизации нашего коммунального хозяйства», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ региона.

Губернатор подчеркнул: все регламентные мероприятия должны быть проведены областным Министерством строительства и ЖКХ, главами муниципалитетов в установленные сроки. Наиболее значимые работы – проверка технического состояния котельных, теплотрасс, ремонт теплоисточников, сетей, гидравлические испытания.

Павел Голованов