В здании Конаковского городского суда проведена плановая тренировка

В последнее время участились случаи возгорания в местах с массовым

пребыванием людей. Нередко это приводит к тяжким последствиям.

С целью предупреждения пожаров, а также обучения сотрудников мерам

реагирования на подобные происшествия, в здании Конаковского городского

суда Тверской области 18 мая 2018 года Конаковским районным отделом

Управления Федеральной службы судебных приставов России по Тверской

области с участием сотрудников суда совместно с заинтересованными

службами: Федеральным государственным казенным учреждением «13 отряд

Федеральной противопожарной службы по Тверской области», Конаковской

центральной районной больницей, органами внутренних дел Конаковского

района, Конаковским отделом Управления Федеральной службы

безопасности России по Тверской области проведена плановая тренировка по

отработке действий при возникновении возгорания или пожара в здании

суда.

Пресс-служба Конаковского городского суда.