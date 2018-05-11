Игорь Руденя: Тверская область пойдет по пути активной модернизации коммунального хозяйства

Более 167 млн рублей направят муниципалитетам Тверской области в 2018 году на модернизацию и капремонт объектов теплоэнергетики. Подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов обсудили на заседании Правительства региона, которое 22 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния инфраструктуры, развития системы ЖКХ. Планируем строительство новых котельных в Нелидово, ЗАТО Солнечный, Бологое и других муниципальных образованиях. Условия созданы, работа началась. У нас нет других вариантов, кроме как идти по пути активной модернизации нашего коммунального хозяйства», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ региона.

В областном бюджете предусмотрены субсидии муниципалитетам на модернизацию, капитальный ремонт теплоэнергетических активов: более 91 миллионов рублей на модернизацию, 75 миллионов рублей на капремонт – всего свыше 167 миллионов рублей. Также выделяются средства от самих организаций – деньги, которые платят граждане в рамках тарифных решений. По мнению Игоря Рудени, эти средства должны идти на развитие ТЭК.

Губернатор подчеркнул – все регламентные мероприятия должны быть проведены Министерством строительства и ЖКХ, главами муниципалитетов в установленные сроки. Наиболее значимые работы – проверка технического состояния котельных, теплотрасс, ремонт теплоисточников, сетей, гидравлические испытания.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается 1972 км тепловых сетей, 6099 км водопроводных, 2510 км канализационных, 60477 км электрических. В регионе действуют 800 котельных, 5 генерирующих источников. Объём жилищного фонда составляет 39,9 тыс. кв. м.

На заседании Правительства Тверской области Игорь Руденя отметил, что Тверская область завершила осенне-зимний период 2017-2018 годов без серьезных аварий. Глава региона считает, что это результат совместной работы с муниципалитетами, консолидации коммунальных активов, плановой и системной подготовки к отопительному сезону.

. На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону было направлено 351,1 млн рублей (в том числе 96,9 млн рублей из областного бюджета), объектов водоснабжения – 63,9 млн рублей (из них 13,7 млн рублей - средства региональной казны). Проведены ремонт и замена 21,2 км тепловых сетей, модернизированы, реконструированы и отремонтированы 102 котельные, отремонтировано и заменено 48 км водопроводных и канализационных сетей.

В 2017 году в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, по сравнению с предыдущим годом, муниципалитеты Тверской области улучшили показатели по паспортам готовности: их получили 74% муниципалитетов, тогда как в 2016-м – 44,5%, 2015-м – 28%. В жилом фонде в 2017 году паспорта готовности получили 97% объектов. Были обеспечены запасы топлива: угля на 160%, мазута на 137%; местных видов топлива на 172%.

Пресс-служба Правительства Тверской области