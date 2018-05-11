ТЕМА ДНЯ: В Тверской области подвели итоги осенне-зимнего периода 2017-2018 годов

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018годов рассмотрены 22 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Отопительный период 2017-2018 годов в Тверской области начался 19 сентября, основные подключения прошли с 3 по 5 октября 2017 года. Завершён сезон с 28 апреля по 14 мая 2018-го.

«В целом нам удалось пройти осенне-зимний период без серьезных аварий. Это результат нашей общей работы с муниципалитетами, консолидации коммунальных активов, плановой и системной подготовки к отопительному сезону», – сказал Игорь Руденя.

На подготовку объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду было направлено 351,1 млн рублей (в том числе 96,9 млн рублей из областного бюджета), объектов водоснабжения – 63,9 млн рублей (из них 13,7 млн рублей - средства региональной казны). Проведены ремонт и замена 21,2 км тепловых сетей, модернизированы, реконструированы и отремонтированы 102 котельные, отремонтировано и заменено 48 км водопроводных и канализационных сетей.

В 2017 году в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, по сравнению с предыдущим годом, муниципалитеты Тверской области улучшили показатели по паспортам готовности: их получили 74% муниципалитетов, тогда как в 2016-м – 44,5%, 2015-м – 28%. В жилом фонде в 2017 году паспорта готовности получили 97% объектов. Были обеспечены запасы топлива: угля на 160%, мазута на 137%; местных видов топлива на 172%.

В то же время Игорь Руденя отметил, что в ряде муниципалитетов наблюдалась высокая аварийность на коммунальных сетях. Как сообщил Министр строительства и ЖКХ Андрей Волгин, в 2017 году снизилась аварийность в сфере электроэнергетики на сетях 6-10 кВт. При этом наибольшее количество произошедших отключений было связано с падением деревьев из-за недостаточно эффективной расчистки просек.

«Необходимо проанализировать, куда уходят средства после того, как граждане производят оплату по действующим тарифам. Это касается и электроэнергетики, и теплоэнергетики, и водоснабжения», – подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области