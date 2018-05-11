Дмитрий Шапортов: «Экспедиция «Перешагни Волгу» будет содействовать развитию различных видов туризма»

Директор Паломническо-образовательного центра «Исповедник» при храме Трех Исповедников в Твери Дмитрий Шапортов отметил значимость экспедиции «Перешагни Волгу» для развития паломнических туристических маршрутов.

«Предстоящая экспедиция во многом ориентирована на популяризацию экологического туризма. Но важно, что предполагаемый маршрут также позволит продемонстрировать путешественникам связь природы и православия, а значит, экспедиция будет содействовать развитию различных видов туризма, в том числе паломнического», – считает Дмитрий Шапортов.

Руководитель центра выразил надежду, что востребованность паломнических туров будет расти вместе с развитием туристской и дорожной инфраструктуры.

Напомним, 23-26 мая в Тверской области состоится первая экспедиция «Перешагни Волгу». Она организована правительством региона и приурочена к Дню Волги, который отметили в России 20 мая. Маршрут пройдёт от истока Волги через Ширков погост, Селижарово, Старицу и завершится в Твери. Участники – опытные путешественники, журналисты и блогер – преодолеют несколько сотен километров на велосипедах, автомобилях, байдарках и пешком.

На развитие разных видов туризма на территории Верхневолжья, в том числе активного, направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая утверждена региональным правительством в прошлом году. По мнению губернатора Игоря Рудени, нарастить туристический потенциал Тверской области можно за счет улучшения качества сервиса и логистики, расширения базы отелей, повышения доступности объектов туристического притяжения.

«Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области», – обозначил губернатор Игорь Руденя.

Цель экспедиции «Перешагни Волгу» – рассказать об истоке великой русской реки и продемонстрировать возможности активного отдыха в тверском регионе. В дальнейшем планируется проводить экспедицию, приуроченную к Дню Волги, ежегодно. Также рассматривается возможность внедрения этого маршрута в работу тверских туроператоров в сфере активного туризма.

Михаил Бородов

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