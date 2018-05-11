Туристический бизнес заинтересован в популяризации отдыха на Волге

Руководитель направления активного туризма ООО «Заповедник Времени» Дмитрий Кондратьев назвал важным для бизнеса содействие власти в популяризации отдыха на Волге в Тверской области.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты были больше информированы о туристических возможностях Верхневолжья. Это позволит более системно заниматься организацией отдыха как гостей, впервые посещающих наш регион, так и тех путешественников, которые хотят побывать в Тверской области повторно, чтобы узнать о регионе еще больше», – сказал Дмитрий Кондратьев.

По его мнению, экспедиция «Перешагни Волгу» – хороший способ продемонстрировать достоинства и преимущества отдыха в Тверской области.

Напомним, 23-26 мая в Тверской области состоится первая экспедиция «Перешагни Волгу». Она организована правительством региона и приурочена к Дню Волги, который отметили в России 20 мая. Маршрут пройдёт от истока Волги через Ширков погост, Селижарово, Старицу и завершится в Твери. Участники – опытные путешественники, журналисты и блогер – преодолеют несколько сотен километров на велосипедах, автомобилях, байдарках и пешком.

На развитие разных видов туризма на территории Верхневолжья, в том числе активного, направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая утверждена региональным правительством в прошлом году. По мнению губернатора Игоря Рудени, нарастить туристический потенциал Тверской области можно за счет улучшения качества сервиса и логистики, расширения базы отелей, повышения доступности объектов туристического притяжения.

«Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области», – обозначил губернатор Игорь Руденя.

Цель экспедиции «Перешагни Волгу» – рассказать об истоке великой русской реки и продемонстрировать возможности активного отдыха в тверском регионе. В дальнейшем планируется проводить экспедицию, приуроченную к Дню Волги, ежегодно. Также рассматривается возможность внедрения этого маршрута в работу тверских туроператоров в сфере активного туризма.

Михаил Бородов