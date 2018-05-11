Делегация Тверской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

24-26 мая пройдёт Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который традиционно объединяет ведущих политиков и представителей бизнес-сообщества. На пленарном заседании выступит Президент России Владимир Путин. Тверскую делегацию возглавит Губернатор Игорь Руденя.

Важно обеспечить достойное представление Верхневолжья на площадке ПМЭФ, а также решить в рамках форума ряд задач по привлечению инвесторов в регион, обозначил Игорь Руденя 21 мая на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области.

В экспозиции форума будет размещён стенд Тверской области, где представят инвестиционный и промышленный потенциал региона.

Девиз ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия». Кроме пленарного заседания, в программу входят панельные дискуссии, круглые столы, презентации, работа зон делового общения, церемонии подписания соглашений.

Планируется, что Игорь Руденя проведёт на форуме ряд деловых встреч с руководителями банковских и производственных организаций, а также подпишет соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ведомствами и крупными компаниями.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшее время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно, начиная с 2006-го. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области