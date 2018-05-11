Сергей Журавлев: «Мы начинаем рекламировать свое главное богатство – верховье Волги»

Заместитель председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев считает старт экспедиции «Перешагни Волгу» важным событием в развитии туристической отрасли Тверской области.

«Мы начинаем рекламировать свое главное богатство – верховье Волги. Это самые чистые места великой русской реки», – сказал Сергей Журавлев.

Он отметил, что россияне стали больше обращать внимание на возможности внутреннего туризма, в том числе водного, и зачастую путешествуют, самостоятельно определяя свой маршрут. В частности, на днях к стенам Старицкого Свято-Успенского монастыря по Волге прибыла большая группа туристов на байдарках.

«Если мы совместно с турбизнесом позаботимся, чтобы гости знали о том, какие достопримечательности есть на тверской земле, какие существуют туристические маршруты, где можно с комфортом разместиться, это будет способствовать росту туристского потока в наш регион. Главы районов, расположенных на берегах Волги, безусловно, будут этому содействовать», – отметил Сергей Журавлев.

Напомним, 23-26 мая в Тверской области состоится первая экспедиция «Перешагни Волгу». Она организована правительством региона и приурочена к Дню Волги, который отметили в России 20 мая. Маршрут пройдёт от истока Волги через Ширков погост, Селижарово, Старицу и завершится в Твери. Участники – опытные путешественники, журналисты и блогер – преодолеют несколько сотен километров на велосипедах, автомобилях, байдарках и пешком.

На развитие разных видов туризма на территории Верхневолжья, в том числе активного, направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая утверждена региональным правительством в прошлом году. По мнению губернатора Игоря Рудени, нарастить туристический потенциал Тверской области можно за счет улучшения качества сервиса и логистики, расширения базы отелей, повышения доступности объектов туристического притяжения.

«Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области», – обозначил губернатор Игорь Руденя.

Цель экспедиции «Перешагни Волгу» – рассказать об истоке великой русской реки и продемонстрировать возможности активного отдыха в тверском регионе. В дальнейшем планируется проводить экспедицию, приуроченную к Дню Волги, ежегодно. Также рассматривается возможность внедрения этого маршрута в работу тверских туроператоров в сфере активного туризма.