Самый большой в России мармелад весом 250 кг планируют изготовить в Тверской области

В Лихославльском районе Тверской области планируют изготовить самый большой в стране мармелад весом 250 кг. Достижение кондитеров будет занесено в Книгу рекордов России.

Рекорд предполагается установить 10 июня, в День города Лихославля и День Лихославльского района, на фабрике компании «Мармеладная сказка».

Самый большой мармелад станет новым рекордом после самого большого в России фондю в 122 кг 750 г, которое приготовили 12 мая в Конаково на гастрономическом фестивале «Верещагин СырFest 2018».

На развитие событийного и других видов туризма, создание объектов туристического притяжения на территории Верхневолжья направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая утверждена региональным Правительством в прошлом году.

«Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

23-26 мая в Тверской области пройдет еще одно новое событие, которое продемонстрирует возможности активного отдыха в тверском регионе – первая экспедиция «Перешагни Волгу». Она организована Правительством региона и приурочена к Дню Волги, который отметили в России 20 мая. Маршрут экспедиции пройдёт от истока Волги через Ширков погост, Селижарово, Старицу и завершится в Твери. Участники мероприятия – опытные путешественники, журналисты и блогер – преодолеют несколько сотен километров на велосипедах, автомобилях, байдарках и пешком.

Маршрут стартует у деревни Волговерховье Осташковского района, где берёт начало великая русская река. В первый день участники перешагнут её, поделятся видео и фото в прямом эфире и в социальных сетях с хештегом #ПерешагниВолгу.

Центральное событие второго дня – омовение в Оковецком источнике под Селижарово, вода в котором круглый год имеет температуру +4 градуса. В третий день путешествия участников экспедиции ждёт сплав на байдарках по Волге через «Старицкую Швейцарию» и проход через так называемые «Старицкие ворота». Четвёртый день – пеший поход вдоль берега Волги. Ежедневные отчёты о ходе экспедиции будут публиковаться на туристическом портале Тверской области Welcometver.ru и в социальных сетях.

В дальнейшем планируется проводить экспедицию, приуроченную к Дню Волги, ежегодно. Также рассматривается возможность внедрения этого маршрута в работу тверских туроператоров в сфере активного туризма.

Пресс-служба Правительства Тверской области