ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: За 1 квартал 2018 года в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных карт совершено покупок на 19,4 млрд рублей

В Тверской области за 1 квартал 2018 года держателями платёжных карт

совершено почти 29 млн операций, что на 20% превысило показатель за аналогичный

период 2017 года.

Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных

карт совершено 22,7 млн операций на сумму 19,4 млрд рублей. Средняя сумма сделки

составила 855 рублей.

Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, количество и объём

операций оплаты товаров и услуг, совершенных в регионе с использованием платёжных

карт, увеличился на 29% и 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

соответственно.

При этом, если учитывать общий оборот розничной торговли,

общественного питания и платных услуг в регионе, то третья часть оплачена посредством

платёжных карт.

В Тверской области динамично развивается инфраструктура по приёму платёжных

карт в организациях торговли и услуг. На 01.04.2018 количество электронных терминалов,

установленных для оплаты товаров и услуг, увеличилось по сравнению с начала года на

6% и составило 16,3 тыс. единиц.

Отделение по Тверской области

Главного управления

Центрального банка Российской Федерации

по Центральному федеральному округу