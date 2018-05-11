ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: За 1 квартал 2018 года в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных карт совершено покупок на 19,4 млрд рублей

В Тверской области за 1 квартал 2018 года держателями платёжных карт
совершено почти 29 млн операций, что на 20% превысило показатель за аналогичный
период 2017 года.
Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных
карт совершено 22,7 млн операций на сумму 19,4 млрд рублей. Средняя сумма сделки
составила 855 рублей.
Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, количество и объём
операций оплаты товаров и услуг, совершенных в регионе с использованием платёжных
карт, увеличился на 29% и 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
соответственно.
При этом, если учитывать общий оборот розничной торговли,
общественного питания и платных услуг в регионе, то третья часть оплачена посредством
платёжных карт.
В Тверской области динамично развивается инфраструктура по приёму платёжных
карт в организациях торговли и услуг. На 01.04.2018 количество электронных терминалов,
установленных для оплаты товаров и услуг, увеличилось по сравнению с начала года на
6% и составило 16,3 тыс. единиц.
Отделение по Тверской области
Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу