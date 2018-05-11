Свыше 3 миллионов победителей лотерей в первом квартале 2018 года приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России

По лотерейным билетам, купленным в отделениях Почты России в первом квартале

2018 года, выплачено более 3 миллионов выигрышей на общую сумму более 550 млн

рублей. По данным статистики государственных лотерей в целом количество

проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые три месяца 2018 года

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом на 77%.

Больше всего обладателей счастливых билетов, купленных в отделениях Почты России,

оказалось в Московской области – почти 198 тысяч человек. Более 182 тысяч человек

проживает в г. Москве, свыше 172 тысяч – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наиболее удачливыми оказались владельцы 41 билета, приобретенного в отделениях Почты

России, - каждый из них выиграл свыше 2 млн руб. Более 3 млн рублей получил житель

Краснодарского края.

Обладателями крупных выигрышей от 1 млн рублей в первом квартале 2018 года стали 68

клиентов Почты России. 5 победителей проживают в г. Москва, по 4 человека - в

Воронежской и Московской областях, по 3 человека – в Краснодарском крае,

Ставропольском крае, Кемеровской области, Республики Башкортостан и Алтайском крае.

Стоит напомнить, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской

Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных

билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор

является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.

Сегодня приобрести лотерейные билеты в ассортименте можно в почтовых отделениях по

всей стране.

ФГУП "Почта России".