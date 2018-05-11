В Берново Тверской области состоится Пушкинский праздник поэзии

3 июня в селе Берново Старицкого района состоится традиционный Пушкинский праздник поэзии, организованный при поддержке Правительства Тверской области. Ожидается, что гостями события станут сотни поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«По традиции праздник приурочен ко дню рождения великого поэта. Мы гордимся, что имя гениального поэта и его творческая биография неразрывно связаны с историей Верхневолжья, а Пушкинский праздник в селе Берново стал визитной карточкой нашего края», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Концептуальная идея праздника в 2018 году – «Я ехал к вам». Откроет праздник в 11:00 театрализованная постановка — «приезд» Пушкина. Гостям предложат «посетить» пушкинские места Верхневолжья: Малинники, Павловское, Торжок, также представленные в театрализованной форме.

По усадебному парку будут прогуливаться пары в костюмах пушкинской эпохи, на территории установят верстовые столбы образца XIX века, которые помогут зрителям сориентироваться в пространстве праздника.

Запланировано несколько интерактивных площадок, где дети и взрослые смогут принять участие в играх и конкурсах, мастер-классах, послушать романсы и выступления тверских поэтов. Кроме того, в программе — выставка народных ремёсел. Для юных зрителей совместно с Тверским театром кукол будет организована работа детской площадки. В 14:00 у здания музея состоится бал.

Пресс-служба Правительства Тверской области