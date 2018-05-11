ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ (для родителей и детей)

В современных условиях словосочетание «защита детей» обрело прямой смысл, связанный с обеспечением жизни и здоровья подрастающего поколения, их психологического и нравственного воспитания. Считая защиту прав несовершеннолетних одним из приоритетных направлений деятельности, в каждом конкретном случае следствием тщательно выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, принимаются меры профилактики, направленные на улучшение качества их жизни.

Анализ причин и условий, характеризующих обстоятельства совершения преступлений свидетельствует о том, что, как правило, пострадавшие проживают в неблагополучных семьях. В тоже время сегодня и благополучная среда не является гарантией безопасности ребенка. Абсолютно парадоксальным явлением признается совершение умышленных преступлений в отношении несовершеннолетних членами их семей либо близкими знакомыми, вхожими в семью.

Следственная практика свидетельствует, что ненадлежащее исполнение родителями или лицами их заменяющими своих обязанностей по воспитанию, содержанию, развитию ребенка все большее отрицательное значение приобретает в связи с оставлением малолетних и несовершеннолетних детей без присмотра и отсутствием контроля за их поведением.

Отличительной особенностью современности является бесконтрольное использование несовершеннолетними технических ресурсов. Мы констатируем появление нового вида преступлений – Интернет-педофилия. С учетом прочно укрепляющегося общения детей в социальных сетях, в том числе через систему «скайп», это явление становится крайне опасным, и противостоять этому необходимо сейчас, пока не поздно.

Исходя из результатов деятельности, ответственно заявляем, что многих преступлений, жертвами которых становятся дети, можно было бы избежать, внушая детям самые простые правила поведения прописные истины о том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице, садиться в чужие машины, вести в социальных сетях переписку и общаться с подозрительными людьми. При этом взрослые обязаны быть примером добросовестности и проявлять должное внимание и заботу о своих детях. Находить возможность проводить ребенка, даже если маршрут кажется безопасным, максимально контролировать поведение несовершеннолетнего.

Перед тем, как ознакомить детей с содержанием памятки, просим Вас помнить, что, прежде всего, безопасность детей зависит от пристального присмотра за ними взрослых. Главное, что позволит избежать совершения в отношении детей преступлений, это Ваш чуткий контроль за их поведением. Однако зачастую ребенок по разным причинам остается без присмотра и поэтому мы предлагаем рекомендации, которые помогут, на наш взгляд, детям не стать жертвой преступления.

Данная ПАМЯТКА предназначена для тех, кто

Осознает, что от физического и психического здоровья ребенка зависит нравственное будущее семьи.

Не хочет, чтобы его ребенок стал жертвой насильственных преступлений.

Является принципиальным сторонником неотвратимости уголовного наказания лиц, посягнувших на жизнь и здоровье детей.

Готов совместно с правоохранительными органами добиваться заслуженного наказания за совершение насильственных преступлений в отношении детей и подростков.

Памятка предназначена для родителей, детей и каждого из нас, кто считает своим важнейшим гражданским долгом предотвращение преступлений в отношении детей и подростков. Памятка подскажет Вам, как себя вести, чтобы предупредить опасные ситуации и куда обратиться, если ваш близкий человек стал жертвой или свидетелем преступления!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ:

Если хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их соблюдать. Личным примером прививайте ребенку необходимую модель поведения, которая позволит обезопасить ваших детей и избежать опасных ситуаций. Показывайте детям свои положительные поступки.

Установите с ребенком необходимый тесный контакт. Внимательно слушайте ребенка, анализируйте, что он говорит, что его беспокоит.

Расскажите ребенку, к кому он может обратиться в случае опасности.

Провожая ребенка в детский сад или в школу, обязательно объясните ему, кто за ним конкретно должен прийти и разъясните ребенку, что ни с кем другим он не должен уходить.

Уведомите об этом воспитателя, учителя.

По возможности всегда встречайте ребёнка из школы.

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не отпускайте их на прогулку одних.

Объясняйте детям, что когда звонит телефон, незнакомым людям нельзя называть свои фамилию, имя, адрес, и рассказывать о том, что он находится дома один.

При совершении в отношении Вашего ребенка преступления обязательно обратитесь в правоохранительные органы.

Если Вами около детских учреждений замечено подозрительное лицо сообщите об этом в правоохранительные органы.

Помните, что ДЕТИ, даже благополучные и развитые, могут стать жертвами преступлений, потому что дети доверчивы и беспечны, они не ждут от взрослых зла, потому что взрослые для них – авторитет, а уважение к старшему по возрасту часто ставит воспитанных детей в опасные ситуации.

Преступник может подобрать «нужный ключик» к любому ребёнку: может легко войти к нему в доверие, обмануть его, используя самые простые способы. Поэтому задача взрослых не только быть внимательными и всегда держать в поле зрения своих детей, но и дать им минимальные навыки безопасного поведения в доме, на улице и во дворе.

ЧТО НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ДЕТЯМ

«Правило четырёх «не»:

Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.

Не заходи с ними в лифт и подъезд.

Не садись в машину к незнакомцам.

Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.

А если незнакомец просит показать нужную улицу или заводит ненужный разговор?

- Всё равно скажи - НЕТ!