Игорь Руденя дал ряд поручений по итогам посещения Ржевской ЦРБ

17 мая в ходе поездки в Ржев Губернатор Тверской области Игорь Руденя

посетил центральную районную больницу. Глава региона ознакомился с работой

детской и взрослой поликлиник, осмотрел лечебные корпуса №1, №2 и дал ряд

поручений относительно организации работы и содержания территории учреждения.

Ржевская ЦРБ обслуживает населени Оленинского, Старицкого районов. Поликлиника для взрослых рассчитана более чем на 350 посещений в смену. Детская поликлиника может принять до 150

пациентов в смену. Современное здание с новым оборудованием начало работу в

2015 году. В 2017-м для поликлиники за счёт средств регионального бюджета был

приобретён УЗИ-аппарат.

Лечебный корпус №2 включает неврологическое, терапевтическое и

первичное сосудистое отделения. В прошлом году в здании произведен

капитальный ремонт кровли. В корпусе установлен современный компьютерный

томограф. Губернатор Игорь Руденя поручил областному Министерству

здравоохранения решить вопрос о проведении бесплатной компьютерной

томографии для пациентов из стационарных учреждений соседних

муниципалитетов. В настоящее время Фонд ОМС не предоставляет

финансирование по этому направлению.

Кроме того, Игорь Руденя дал поручение о приобретении дополнительных

аппаратов искусственной вентиляции лёгких для отделения реанимации, замене

мебели в палатах стационара, установке ограждения и благоустройстве

прилегающей к больнице территории.

Губернатор передал Ржевской ЦРБ мобильный телеэлектрокардиограф.

Аппарат позволит направлять данные ЭКГ в дистанционный кардиологический

консультационный центр Областной клинической больницы, где врачи

оценивают показания и принимают решение о дальнейшем лечении пациента.

В Ржеве Игорь Руденя принял участие в дискуссионной площадке на XVIII

фестивале районной прессы «Майские звёзды», которая, в том числе была

посвящена реализации Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018

года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года».

XVIII фестиваль районной прессы «Майские звезды» проходит 17-18 мая в

Ржевском районе. Главная тема фестиваля – участие СМИ в работе по

повышению качества жизни населения через комплексное развитие территорий. В

программе – мастер-классы и встречи с представителями федеральных СМИ,

традиционные социально значимые акции («доброе дело»), экскурсии по местам

боевой славы ржевского края.

Одно из ключевых событий фестиваля – награждение победителей

творческого конкурса среди журналистов районных газет. В этом году на конкурс

было представлено 285 работ от 34-х изданий.

Пресс-служба правительства Тверской области.