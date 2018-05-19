Игорь Руденя дал ряд поручений по итогам посещения Ржевской ЦРБ

17 мая в ходе поездки в Ржев Губернатор Тверской области Игорь Руденя
посетил центральную районную больницу. Глава региона ознакомился с работой
детской и взрослой поликлиник, осмотрел лечебные корпуса №1, №2 и дал ряд
поручений относительно организации работы и содержания территории учреждения.
Ржевская ЦРБ обслуживает населени Оленинского, Старицкого районов. Поликлиника для взрослых рассчитана более чем на 350 посещений в смену. Детская поликлиника может принять до 150
пациентов в смену. Современное здание с новым оборудованием начало работу в
2015 году. В 2017-м для поликлиники за счёт средств регионального бюджета был
приобретён УЗИ-аппарат.
Лечебный корпус №2 включает неврологическое, терапевтическое и
первичное сосудистое отделения. В прошлом году в здании произведен
капитальный ремонт кровли. В корпусе установлен современный компьютерный
томограф. Губернатор Игорь Руденя поручил областному Министерству
здравоохранения решить вопрос о проведении бесплатной компьютерной
томографии для пациентов из стационарных учреждений соседних
муниципалитетов. В настоящее время Фонд ОМС не предоставляет
финансирование по этому направлению.
Кроме того, Игорь Руденя дал поручение о приобретении дополнительных
аппаратов искусственной вентиляции лёгких для отделения реанимации, замене
мебели в палатах стационара, установке ограждения и благоустройстве
прилегающей к больнице территории.
Губернатор передал Ржевской ЦРБ мобильный телеэлектрокардиограф.
Аппарат позволит направлять данные ЭКГ в дистанционный кардиологический
консультационный центр Областной клинической больницы, где врачи
оценивают показания и принимают решение о дальнейшем лечении пациента.
В Ржеве Игорь Руденя принял участие в дискуссионной площадке на XVIII
фестивале районной прессы «Майские звёзды», которая, в том числе была
посвящена реализации Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018
года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
XVIII фестиваль районной прессы «Майские звезды» проходит 17-18 мая в
Ржевском районе. Главная тема фестиваля – участие СМИ в работе по
повышению качества жизни населения через комплексное развитие территорий. В
программе – мастер-классы и встречи с представителями федеральных СМИ,
традиционные социально значимые акции («доброе дело»), экскурсии по местам
боевой славы ржевского края.
Одно из ключевых событий фестиваля – награждение победителей
творческого конкурса среди журналистов районных газет. В этом году на конкурс
было представлено 285 работ от 34-х изданий.
Пресс-служба правительства Тверской области.