На фестивале «Майские звёзды» в Ржеве наградили лауреатов и победителей конкурса районных журналистов и редакций

17 мая в городе воинской славы Ржеве на торжественном открытии

XVIII фестиваля районной прессы «Майские звёзды» наградили лауреатов и

победителей открытого творческого конкурса районных журналистов и

редакций. В 2018 году было заявлено 285 работ от 34-х изданий.

По итогам конкурса названы победители в пяти номинациях: «Лучший

очерк» – Ирина Зелинская, газета «Ржевская правда»; «Лучшее фото» –

редакция газеты «Вышневолоцкая правда»; «На своей волне» – Светлана

Артемьева, газета «Ржевские новости»; «Власть и пресса» – газета «Заря»,

Конаковский район; «Газетный проект» – издание «Молоковский край».

Также определён победитель номинации «Открытие года» – Анастасия

Иванова, заведующий корреспондентским отделом газеты «Дни Озёрного».

Кроме того, вручены награды от Союза журналистов России.

Почётным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом»

награждены главный редактор газеты «Андреапольские вести» Татьяна

Бабарыкина и заведующий отделом газеты «Родная земля» Рамешковского

района Наталья Суслова.

На XVIII фестивале районной прессы «Майские звёзды» состоялась

дискуссия с участием Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Ключевой темой обсуждения стало влияние средств массовой информации

на развитие территорий, повышение качества жизни населения.

«От того, как будет нацелена наша пресса, зависит качество развития

территории. Если мы с вами будем двигаться по пути позитивного

воспитания и развития нашего общества – это и история, и культура, и

уважение к человеку труда, и, самое главное, трудолюбие – то уверен, время,

которое мы с вами посвящаем развитию территории, на которой живем – это

время не будет потрачено впустую», – сказал Игорь Руденя.

На дискуссии речь также шла о реализации Указа Президента России

Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года.

XVIII фестиваль районной прессы «Майские звёзды» проходит 17-18

мая в Ржевском районе. В программе – мастер-классы и встречи с

представителями федеральных СМИ, традиционные социально значимые

акции («доброе дело»), экскурсии по местам боевой славы ржевского края,

который в 2018 году отмечает 75-летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области