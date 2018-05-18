или Конаковский район – родина сыров



11 - 12 мая в Конаковском районе на базе эвент-отеля «Конаково Ривер-Клаб» прошёл первый в России гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest2018», который объединил экспертов и профессионалов сыроварения, представителей частного сыроделия, а также всех любителей сыра. Фестиваль был организован администрацией Конаковского района в рамках реализации муниципальной программы по развитию туризма в МО «Конаковский район».

Не обошлось и без всероссийских достижений: на фестивале установлен национальный рекорд по варке самого большого в России фондю. Что еще было интересного на фестивале и что такое фондю – читайте в нашем репортаже.

Первый день фестиваля был отдан на откуп профессионалам-сыроделам, которые приехали к нам в район из многих мест России и из-за рубежа. Они обсуждали нюансы своего дела, проводили конкурсы профмастерства и готовились к дню второму, в котором мог принять участие любой житель города и района, равно как и наши гости. Для удобства всех желающих на фестиваль от центральной площади Конакова до Ривер-Клаба людей весь день возили комфортабельные бесплатные автобусы-шаттлы.

Открытие «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» началось ровно в субботний полдень, 12 мая, и в его церемонии приняли участие организаторы фестиваля: глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, руководитель «Компании «Продвижение» и основатель бренда «Молочная здравница» Валерий ИЛЬИЧЕВ, владелец Конаково Ривер-Клаба Марк КАГАНСКИЙ. Областную поддержку фестиваля представляли хорошо знакомый конаковцам министр туризма Тверской области Иван ЕГОРОВ и заместитель министра сельского хозяйства региона Артем МУСТЮКОВ.

Л.А.Козлова особенно отметила то, что фестиваль неслучайно проводится в Конаковском районе, на территории которого, в деревне Едимоново близ села Юрьево-Девичье, полтора века назад русский сыродел Николай Верещагин основал первую в России школу масло- и сыроделия. А О.В.Лобановский пожелал всем гостям прекрасного сырного уикенда и выразил твердое убеждение, что в возрождении славы Конаковского района как сырной родины России все только начинается.

ВСЕ СЫРОВАРЫ

В ГОСТИ К НАМ

Прежде всего, хотелось бы рассказать о представительности мероприятия и, в первую очередь, про то, ради чего, собственно, сюда ехали те, для кого сыр больше, чем просто продукт. Ведь фестиваль проводился при поддержке Российского Союза сыроваров и Гильдии сыроделов России. В рамках сырного уикенда свою продукцию представили 30 сыроварен России, были организованы продажа сыров, встречи с их производителями, дегустации. Среди участников были и иностранные гости – мастера сыроварения из Англии, Франции, Швейцарии. Специально был выделен огромный павильон, наполненный густым сырным духом, и каждый мог попробовать любой из представленных более 200 наименований сыров и даже запить это дело ароматным сухим вином. Для «людей в теме» сыр – это образ жизни, это гармоничное сочетание работы и хобби, которое, как известно, делает человека абсолютно счастливым.

Помимо непосредственно торговли, на фестивале проводился мастер-класс по составлению сырной тарелки и конкурс на ее лучшее оформление, где в роли жюри выступили Валерий и Елена Ильичевы. Активное участие в нем приняло подрастающее поколение. По словам Ларисы Алеевой, сотрудницы «Компании «Продвижение», они стараются заниматься и просветительской деятельностью, и учить детей культуре потребления сыров.

Любителей не только сыра, но и вина порадовали консультации сомелье на тему «Сыр и вино». Было проведено голосование за лучшую продукцию в конкурсе «Приз зрительских симпатий». Отдельная площадка была посвящена родоначальнику отечественного сыроварения Николаю Верещагину, который создал в Конаковском районе первую в России сырную артель.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО

В МЫШЕЛОВКЕ

Конечно, наибольшее число гостей-желающих выстраивалось к тем местам, где что-то давали попробовать «за так», хотя в товарных количествах сыр, конечно же, можно было купить. Цены на большинство сыров в 1,5 - 2 тысячи (и более) за кило простых конаковцев в целом не воодушевляли. Однако при желании можно было насладиться ароматными дегустационными пробниками до полного насыщения. А если походить по сырному базару хотя бы часик, то сытым можно было стать от одних лишь запахов.

Ну а для тех, кто знает цену сыру, представленный ассортимент кружил голову и сподвигал на значительные траты. Особенно, если ароматные бри или камамбер при первом знакомстве так и просил - купи меня, купи! Были и очень экзотические сыры, в том числе и с плесенью всех цветов радуги: белой, черной, голубой... А какие у них названия! Локнаш, Полисто, Мухровский, Леварден, Белфорд, Бурата, Монтеблун... Всеобщее внимание привлекала огромная, килограммов на 8, круглая желтая головка восьмимесячного выдержанного «Грюйера» ценой в среднюю пенсию. Бьемся об заклад - большинство этих названий наш читатель даже и не слышал!

ЧТО ТАКОЕ ФОНДЮ?

Сразу же после обеда в речном павильоне Ривер-Клаба был начат процесс варки самого большого фондю в России. Гость из Швейцарии мастер-сыродел Франсуа РЭМИ и шеф-повар Ривер-Клаба Максим ШМЫГАЛЕВ намерены были изготовить фондю весом в 150 килограммов. Для тех, кто не знает: фондю - это смесь мягких и твёрдых сыров, сваренных в вине со специями. Кушают его, обмакивая в мисочку с блюдом кусочки хлеба или другого гарнира. В создании этого кулинарного шедевра важно подобрать сорта сыров и вина таким образом, чтобы они гармонично сочетались, не забивая друг друга. А важным условием зачета рекорда является использование только местных, российских сыров и вина.

Отмашку для начала варки дали глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и владелец Конаково Ривер-Клаба Марк КАГАНСКИЙ. К четырем часам вечера фондю был сварен. Судьи зарегистрировали рекорд – 122,75 килограмма. И хотя до планируемого объема повара-сыровары недобрали, сырного варева вышло все равно много, и на снятие пробы выстроилась очередь человек в триста. Хватило практически всем! Что ж, теперь будет что побить: ведь такой рекорд в России установлен впервые в истории, до этого никто в таких объемах фондю не делал.

КУЛЬТУРНАЯ

ПРОГРАММА

Днем гости фестиваля развлекались дегустациями, мастер-классами и прочими активностями. Помимо выступления международного хорового проекта «Встречи на Волге», было шоу от Федерации вертолетного спорта России, номера конаковских цирковых артистов, показательные выступления флайбордистов. Вечером культурная программа приобрела музыкальную направленность. Но перед этим свои награды получили зрители и гости фестиваля, которые участвовали в розыгрыше призов в группе фестиваля в соцсетях. Например, сырную тарелку выиграла семья Муравьевых из Конакова. Затем на сцену вышла звезда российской поп-эстрады Ирина Салтыкова и спела всем радостным зрителям про «Голубые глазки», а заканчивали концерт конаковские ребята из группы «Сердце», которые исполнили популярные композиции известных рок-групп последних лет.

ФЕСТИВАЛЬ УДАЛСЯ!

Главным организатором фестиваля выступила администрация Конаковского района. Глава администрации Олег ЛОБАНОВСКИЙ отметил:

- Сегодня важно возрождать отечественные традиции сыроварения, ведь именно на конаковской земле была создана первая в России сырная артель, родоначальником которой был Николай Верещагин. Мы взяли на себя ответственность назваться родиной отечественного сыра и начать возрождать традиции. Мы хотим, чтобы этот фестиваль был ежегодным, разрастался и стал методическим центром для всех сыроваров и сыроделов в России.

В качестве радушного хозяина места для проведения фестиваля выступил основатель отеля «Конаково Ривер-Клаб» Марк Каганский. Мы тоже спросили его мнение о фестивале:

- Этот фестиваль, с одной стороны, для нас открытие, потому что мы сами только недавно узнали, что российская история сыроварения берет свое начало в Конаковском районе, а с другой стороны, организация этого фестиваля - большая ответственность, которую на нас возложила администрация Конаковского района и Тверской области. Мы очень удивлены, что нам удалось объединить так много сыроваров, гурманов и гостей. На фестивале собралось более 3500 человек - для первого раза это прорыв...

Среди почетных гостей фестиваля был председатель правления ФРОС Region PR и основатель нацпремии «Russian Event Awards» Геннадий ШАТАЛОВ, которого наш корреспондент спросил о перспективах на конаковской земле.

- Идея провести такой фестиваль в Конаковском районе, месте, где была основана первая в России школа отечественного сыроварения Николая Верещагина, весьма удачна, поскольку своим названием фестиваль популяризирует имя первого нашего сыродела. Все мы знаем его брата - известного художника, надо, чтобы и имя другого художника - мастера сыроварения было на слуху. Что касается организации, то она весьма хороша: интересная культурная программа, грамотное зонирование, разнообразие участников и мероприятий - все это позволяет говорить о том, что «Верещагин СЫРFEST» удался. Нужно проводить его и далее, место для него выбрано, я считаю, удачное. Но следует помнить о том, что во второй раз проводить такие мероприятия сложнее. Поскольку высокая планка уже задана, и уровень этот нужно поддерживать и даже повышать...

Идейным вдохновителем проведения фестиваля является Валерий Михайлович Ильичев (генеральный директор ООО «Компания «Продвижение», ТМ «Молочная здравница»). Именно у него возникла идея вытащить из архивов времени имя Николая Васильевича Верещагина - родоначальника российского сыроделия. Люди должны знать этого уникального человека, к сожалению, незаслуженно забытого. Именно Николай Васильевич Верещагин открыл первую сырную артель на земле Корчевского уезда (ныне Конаковского района). И вот что сказал нам в интервью Валерий Михайлович:

- Сыровары, которых мы пригласили, ехали к нам с опаской, так как этот фестиваль у нас проводился впервые. Отозвались 29 участников, география сыроварен обширная: Тверь, Москва, Псков, Смоленск, Липецк, Ярославль, Рязань, Владимир, Санкт-Петербург, Чувашия, Адыгея. И все они остались очень довольны: и публика была подготовленная, грамотная, заинтересованная, доброжелательная. И организация отличная, плюс теплый и душевный прием. Отдельно про публику: она сейчас у нас очень искушенная: много видели, много знают и много где бывали. Но я видел, как на нашем фестивале у них горели глаза...

Максим МАЛАХОВ.