И ЕЩЕ ОДНО СОБЫТИЕ...

На сырном уикенде «Верещагин СЫРFEST» в рамках хорового проекта «Встречи на Волге», организованного Конаковской Хоровой школой мальчиков и юношей, выступили два хора мальчиков - из Беларуси «Пеуники» и хор из Франкфурта-на-Одере (Германия). Вместе они спели «День Победы» во имя дружбы народов. Это очень символично - ведь на днях вся страна отмечала этот великий праздник, и люди не сдерживали слез: в едином порыве юные немцы и белорусы пели песню, ставшую гимном Великой Победе для всех наших людей. Накануне хоры открыли проект в зале Тверской филармонии, после выступления на фестивале сыра они поехали в Конаково на две концертные площадки: в районный ДК «Современник» и концертный зал «Дом музыки» ОАО «Энергостальконструкция». Также выступления хоров прошли в комплексе отдыха «Завидово» и в Доме-музее П.И.Чайковского в Клину.