СОРЕВНОВАНИЯ ОТКРЫТЫ!

Но самые зрелищные моменты мы рекомендуем посетить в эти выходные.



С 16 по 20 мая на аэродроме «Конаково» проходят 1-й этап Кубка мира и 53-й чемпионат России по вертолетному спорту. В небо над Конаковом вновь поднимутся лучшие пилоты мира! Торжественная церемония открытия состоялась вечером в среду, 16 мая. Принимающей стороной-организатором выступила администрация Конаковского района, которая обеспечила призы и культурную программу. Глава Конаковского района Л.А.Козлова и глава администрации О.В.Лобановский пожелали участникам успеха и особенно отметили тот факт, что Конаковский район не случайно стал местом проведения столь престижных соревнований: для этого у нас созданы все условия.

В выходные 19 и 20 мая программа соревнований будет доступна всем желающим. Гости аэродрома «Конаково» в очередной раз станут свидетелями зрелищных авиационных состязаний. Ведь Кубок мира-2018 по вертолётным гонкам стартует именно 19 мая!

В этом году России впервые выпала честь открывать соревнования на Кубок мира и принять стартовый этап. За право называться лучшими пилотами будут бороться около 20 экипажей. Особенно приятно, что соревнования проходят в России в юбилейный год - во всём мире в 2018 году отмечается 60-летие вертолетного спорта.

Организаторами российского этапа соревнований, которые проводятся Вертолётной Комиссией Международной Авиационной Федерации (CIG FAI), являются Федерация вертолётного спорта России и Международная академия вертолётного спорта.

Зрительская программа Кубка мира по вертолетному спорту (1-й этап, аэродром «Конаково»):

19 мая, суббота

11.30 – 13.30: вертолетные гонки «Слалом» - 1/4 и 1/2 финалы

13.30 – 15.30: концертная программа, показательные полеты

15.30 – 16.00: вертолетные гонки «Развозка грузов» - квалификация

16.00 – 18.00: вертолетные гонки «Развозка грузов» - 1/4 и 1/2 финалы

18.30 – 19.00: награждение победителей 53-го открытого чемпионата России по упражнениям

20 мая, воскресенье

11.00 – 12.00: вертолетные гонки «Развозка грузов», «Слалом» - 3-4 место и финалы

12.00 – 12.45: концертная программа, показательные полеты

12.45 – 13.30: награждение абсолютных чемпионов 53-го открытого чемпионата России, победителей 1-го этапа Кубка мира и торжественная церемония закрытия.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Приходите всей семьей!