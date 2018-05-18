На рынке труда

По информации Центра занятости населения Конаковского района, на 1 мая уровень безработицы составил 0,31 процента, коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 процента.

За содействием в трудоустройстве обратились

132 человека, из них 101 - безработный.

В числе безработных: женщины - 50,7 процента;

молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 8,3; инвалиды - 3,8; жители сельской местности – 17,3.

Заявлено 546 вакансий, из них для ИТР и служащих – 128, по рабочим профессиям – 327. Высока потребность в специалистах в здравоохранении – 75 вакансий: врач - 22, фельдшер - 12, медицинская сестра – 35; в образовании – 48 вакансий: учитель - 18, воспитатель - 13; в общественном питании – 79 вакансий: повар - 10, официант - 29, уборщик - 13; в торговле – 34 вакансии: продавец – 14, администратор – 3, бухгалтер – 3. Наибольшую потребность в кадрах испытывают: ГБУЗ «КЦРБ», АО «Санаторий «Карачарово», школы и детские сады г. Конаково и Конаковского района, ООО «Конаково Менеджмент», ООО «ПИР», ООО «Бета-М», ООО «Вереск-плюс», Филиал ГлавУпДК при МИД России комплекс отдыха «Завидово».

Дополнительную информацию можно получить в кабинетах №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.