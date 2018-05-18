МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Спасибо за «Верещагин СЫРFEST2018»!

От лица главы Конаковского района Людмилы Козловой, главы администрации Конаковского района Олега Лобановского выражаем огромную благодарность всем участникам, организаторам и гостям «Верещагин СЫРFEST2018».

Правительство Тверской области, спасибо за поддержку в организации и проведении мероприятия. За то, что развитию туризма в Тверском регионе уделяется особое внимание.

Уважаемая команда Конаково Ривер-Клаба, спасибо вам за успешную организацию работы площадки, за новый взгляд и новые идеи. За подготовку к установке рекорда России, за активность и профессионализм (в частности, основателю Event Отеля Конаково Ривер-Клаб Марку Каганскому; исполнительному директору Наталье Лукьяновой; арт-директору Яне Соколовой; шеф-повару Максиму Шмыгалёву).

Уважаемая компания «Продвижение» (Молочная здравница), спасибо за поддержку идеи и ее развитие. За проделанную работу по привлечению на фестиваль сырных дел мастеров. За вашу воодушевленность и интерес (в частности, Валерию Ильичеву; Елене Ильичевой; Василисе Ильичевой; Ларисе Алеевой).

Уважаемые сыроделы и сыровары, спасибо вам огромное, что откликнулись и приняли активное участие в «Верещагин СЫРFEST2018». Спасибо за ваш труд и «честный» сыр. Благодаря вам российское сыроделие будет развиваться (Золотая Адыгея; Вершина Валдая; Ветер Отроковичей; Сыры от Любови Горбачевой; Сыр-БОр Масловка; Сыроварня ДольчеЛатте; Завидовские продукты; Итальянские традиции; Сыроварня Марии Коваль; Кутаринская ферма; Семейная усадьба; Московский сыровар; Дубинин для друзей; Святозерские сыры; Сырный край; Сыроварня Снагиных; Сыроварня Джона Кописки; КФХ Хресин В.Н.; ТД Эко Вилладж; сыроварня Деревенское подворье; Молочная Здравница; Козья ферма Булатово, ЧХ Эко-Град; сыроварня Сырный Мир, СЫР&Масло; Капрановский хлеб, Turron de Montserrat; Сырные конфеты).

Уважаемые эксперты, спасибо вам, что нашли время и смогли быть на нашем фестивале. Спасибо за то, что вы поделились своим опытом с массами. Спасибо за оценку фестиваля и конструктив в предложениях (в частности, председателю Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма, основателю Национальной премии Russian Event Awards Геннадию Шаталову; генеральному продюсеру праздничного холдинга «КнязевЪ», учредителю национальной Ассоциации организаторов мероприятий Сергею Князеву; Олесе Шевчук, Владимиру Бореву, Марии Коваль, Джону Кописки).

Уважаемые сотрудники органов правопорядка, спасибо вам за то, что этот день прошел на доброй ноте, без происшествий.

Уважаемая команда администрации Конаковского района, спасибо вам за подготовку, организацию и проведение фестиваля. За то, что болели душой и помогли создать незабываемый праздник (в частности, заместителю главы администрации Конаковского района по развитию территории Дмитрию Брехову, заместителю главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной, руководителю пресс-службы администрации Конаковского района Татьяне Дурасовой, главному специалисту отдела экономики администрации Конаковского района Татьяне Скрандовской, руководителю ДК «Современник» Наталье Сергеевой).

Дорогие гости фестиваля! Спасибо вам, что пришли на «Верещагин СЫРFEST2018» (ведь все и было подготовлено для вас)! Спасибо за ваше настроение и искренние эмоции. За интерес к тому, что мы делаем. За активное участие в мастер-классах и интерактиве. За душевную атмосферу фестиваля, которую создали все мы!

***

А мы от себя хотим сказать большое спасибо Людмиле Козловой и Олегу Лобановскому! За организацию такого широкого, доброго и интересного турсобытия! Для жителей Конаковского района такие открытые и достойные мероприятия, где можно отдохнуть семьей и провести незабываемо время, при этом не уезжая в Москву, имеют большую ценность! Спасибо Вам за Праздник!

А что думают люди?

- Начнем с того, что сама идея проведения фестиваля замечательная, и это событие, совершенно точно, раскрутит регион. Событийный туризм - это тренд последних лет пяти. Есть две положительные стороны у этого: 1- это развивает местную отрасль. Для первого раза удивительно хорошо и гладко все проходит. Здесь сложилась и профессиональная (сырная) и развлекательная программа. Честно признаюсь, что фестиваль я оценивал гораздо скромнее, чем то, что я сегодня увидел. Не предполагал такого огромного количества людей. Еще один показатель - очень много гостей с детьми, и это говорит о том, что событие, действительно, выстрелило - очень много развлечений, интерактива для детей, инфраструктура отеля, культурная программа, хорошая погода, огромное количество разнообразного сыра сделали этот день, который останется в памяти многих надолго. Власть и бизнес услышали друг друга, приняли стороны друг друга, это и помогло создать незабываемую атмосферу праздника, - рассказал KonakovoGrad.ru генеральный продюсер праздничного холдинга «КнязевЪ», учредитель национальной Ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев.

А вот что нам сказали производители из «Эко Вилладж»:

- Мы участвовали уже во многих фестивалях сыра. Такой дружелюбной атмосферы не было нигде. Отличная подготовка, все предусмотрено, продумано, нам очень нравится Конаковский район, обязательно приедем еще, будем с нетерпением ждать следующего года.

Надежда, сыродел со стажем из деревни Овсянники Московской области также планирует приехать на следующий год. Ей понравилось, что было много покупателей, люди приходили целыми семьями, пробовали, хвалили, делали покупки.

Виктор Поршнев, заведующий Завидовским филиалом МФЦ:

- Хорошо, что событийный туризм развивается именно в Конаковском районе. На сегодняшний день у нас уже существуют крупные объекты притяжения туристов, такие как Ривер-Клаб, Рэддисон Завидово, Большое Завидово. Сырфест - это яркое событие, которое доказало, что у Конаковского района большой туристический потенциал. Мероприятие такого формата отличный способ показать наш район, его возможности и красоту.

Светлана Катышева, заведующая детским садом № 1 деревни Мокшино:

- Очень яркий, красивый, вкусный праздник для всей семьи. Здесь хорошо и взрослым, и детям. Здорово, что в Конаковском районе возрождаются традиции отечественного сыроварения. Надеюсь, этот фестиваль с течением времени станет визитной карточкой не только Конаковского района, но и всей Тверской области. Это привлечет туристов и создаст площадку для развития объектов турпоказа. А конаковцам даст возможность хорошо провести свой выходной вместе с семьей.

Людмила Володина, генеральный директор ООО «Молоко»:

- Как профессионал в деле сыроварения, могу отметить, что в настоящее время производство сыров в России получило большой импульс развития. Сыры, которые представили отечественные производители на фестивале в Конаковском районе, отличного качества и ничем не уступают зарубежным аналогам. Это не может не радовать. Огромное спасибо сыроделам за участие, а организаторам за подготовку такого яркого праздника.

Татьяна Дурасова, руководитель пресс-службы администрации Конаковского района:

- Фестиваль удался! Это видно по настроению гостей, сырных дел мастеров, по эмоциям организаторов, по оценкам профессионалов. Очень важно, что провести такой фестиваль решили именно на конаковской земле, ведь именно отсюда началась история российского сыроварения. Такой масштаб мероприятия, его подготовка и высокий уровень организации подарили ощущение настоящего праздника.

Праздник удался! И это подтвердил Джон Кописки.

Уважаемые

предприниматели!

Администрация Конаковского района Тверской области напоминает, что в соответствии с действующим законодательством о контрольно-кассовой технике (далее - ККТ) с 1 июля 2017 года существует обязанность применения контрольно-кассовой техники у организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных федеральным законом № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – федеральный закон № 54-ФЗ).

В случае, если осуществляемая вами деятельность с учетом специфики или особенностей места осуществления не подпадает под исключения, указанные в статье 2 федерального закона № 54-ФЗ, вам необходимо при осуществлении расчетов применять ККТ «нового» образца с 1 июля 2018 года.

Чтобы зарегистрировать ККТ в налоговом органе, адрес места установки ККТ должен быть в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Если в ФИАС нет данного адреса, вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о внесении адреса, на что потребуется определенное время.

Убедительно просим тех, кто не зарегистрировал ККТ «нового образца», сделать это заблаговременно, чтобы избежать неприятных ситуаций, а в последующем и штрафных санкций.

Утвержден проект планировки территории особой экономической

зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд. рублей.

На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест.

Согласно проекту особая экономическая зона «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предусматривает развитие особой экономической зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

В проекте планировки определены границы зон размещения объектов капитального строительства, установлены границы территорий общего пользования, зоны с особыми условиями и другое. На основании проекта будут выдаваться разрешения на строительство, осуществляться постановка на учет в государственный кадастр недвижимости границ земельных участков, подготовка проектной документации.

В числе запланированных проектов - «Завидово Парк», который предусматривает открытие многофункционального гостинично-развлекательного комплекса и первого в ЦФО загородного аквапарка.

Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет правительство Тверской области. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот - освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский отметил практическую ценность принятого на заседании правительства Тверской области проекта планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».

- «Завидово» – один из флагманов экономического развития Конаковского района и, наверное, всей области, – сказал Олег Лобановский. – Это реально работающая особая экономическая зона, на которую приходят резиденты. Проект планировки ОЭЗ поможет еще более четко организовать работу этой территории. Считаю, что его практическая ценность будет очень высокой».

Пресс-служба Конаковского района.